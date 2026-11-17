HAI România! „Du-te la Peco și ia o hartă cu România!” Cum s-a apărat statul la Mineriada din 1999







În timp ce mii de mineri mărșăluiau spre București pe poteci de munte, în celula de criză de la Ministerul de Interne generalii își trimiteau subordonații la benzinăria Peco să cumpere hărți rutiere. Cătălin Harnagea povestește detalii halucinante din culisele Mineriadei din 1999 și cum au fost scoase tancurile pe autostradă doar pentru camerele TV.

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