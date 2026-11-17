Societatea de Transport București a intrat în insolvență în septembrie, iar restructurarea a început. Discutăm ce înseamnă procedura pentru angajați, pentru călători și pentru bugetul Capitalei. Interlocutor: Remus Borza, președintele Euro Insol și reprezentant al consorțiului de administratori judiciari ai STB #STB #insolventa #RemusBorza #transportpublic #Bucuresti #PMB #restructurare #PicaturaDeBusiness #EVZ #HaiRomania #Capital