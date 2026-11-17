HAI România! 50 de ani de la primul 10 perfect: Legenda Nadiei Comăneci celebrată la Chișinău







Pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, o copilă de 14 ani din Onești rescria istoria sportului mondial și învingea tehnologia vremii, obținând prima notă de 10 perfect din istoria gimnasticii. La o jumătate de secol distanță, în noiembrie 2026, povestea acestui moment istoric a traversat Prutul, la Palatul Republicii din Chișinău, într-un eveniment dedicat Anului Nadia Comăneci.

Alături de oficiali, mari campioni și tineri sportivi de pe ambele maluri ale Prutului, am celebrat nu doar o performanță sportivă uriașă, ci și un simbol al perseverenței și al identității comune. Eveniment organizat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), în parteneriat cu Fundația Nadia Comăneci, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Clubul Sportiv Municipal Onești.

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