Afirmația asociată cu finalul mandatului lui Emil Constantinescu, potrivit căreia ar fi fost „învins de Securitate”, ar fi avut o semnificație mai restrânsă decât cea care a rămas ulterior în spațiul public, susține Cătălin Harnagea. Fostul consilier prezidențial a explicat, în emisiunea „Contrapunct”, moderată de Dan Andronic, că fostul președinte s-ar fi referit în principal la o parte a presei și la grupările care, potrivit lui Harnagea, o susțineau financiar.

Dan Andronic a readus în discuție declarația în contextul deciziei lui Emil Constantinescu de a nu mai candida pentru un nou mandat.

Moderatorul a remarcat că formula a rămas în istoria politică drept afirmația că fostul președinte „a fost învins de Securitate”, deși explicația ar fi fost mai nuanțată.

Cătălin Harnagea a spus că declarația a fost făcută la o întâlnire cu studenții, după o vizită la Serviciul de Informații Externe. Potrivit acestuia, Emil Constantinescu ar fi avut în vedere în primul rând modul în care era tratat de o parte a presei.

„El s-a referit la ceea ce îl durea foarte tare și l-a durut foarte, chiar dacă nu părea, și anume reacția presei față de el și mai ales la reacția unei părți a presei față de el”, a spus Harnagea.

Fostul consilier prezidențial a continuat spunând că era vorba despre publicații despre care susține că beneficiau de sprijin financiar din partea unor grupări provenite din fosta Securitate.

„Mai ales la reacția unei părți a presei care era susținută financiar de tot felul de grupări care înainte funcționaseră în Securitate. El la asta s-a referit”, a declarat Harnagea.

Cătălin Harnagea a spus că Emil Constantinescu nu a explicat atunci în detaliu la ce se referea.

„N-a explicat, că n-a vrut să spună mai mult”, a afirmat acesta. Din acest motiv, declarația a fost interpretată într-un sens mult mai larg. „A părut că, de fapt, e învins de Securitate, că nu face nimic ca să schimbe situația”, a spus Harnagea.

Potrivit fostului consilier, interpretarea pe care o dă el declarației este însă una legată în principal de mass-media.

„Dar el s-a referit în principal, 100%, la o parte din media”, a afirmat Harnagea.

Cătălin Harnagea a mai spus că fostul președinte era foarte atent la ceea ce apărea în presă.

„Era extrem de sensibil la tot ce, mai ales dacă erau scrise de oameni pe care îi cunoștea și îi aprecia, tot ce se scria despre el”, a declarat acesta.

La Cotroceni ajungea zilnic revista presei, care aduna articolele referitoare la președinte.

Harnagea a explicat că un asemenea document putea crea impresia că aproape întreaga presă vorbea despre aceeași persoană.

„În revista presei, când se trimitea la un ministru sau la președinte, se scria doar despre tine, adică nu îți dădea altceva”, a spus acesta.

Dan Andronic a remarcat: „Și aveai impresia că toți vorbesc doar despre el.” Harnagea a confirmat și a descris revista presei drept un document foarte voluminos. „Era un tom cam așa de gros, să ziceai că... o enciclopedie în care scria toate nenorocirile despre tine”, a spus fostul consilier prezidențial.

La un moment dat, Cătălin Harnagea spune că i-a sugerat președintelui să nu mai privească presa exclusiv prin intermediul acestor sinteze.

„Domnul președinte, ce-ar fi să luați ziarele cele mai importante?”, și-a amintit acesta.

Ideea era ca Emil Constantinescu să vadă direct ce subiecte ocupau primele pagini.

„Deschideți-le, vedeți prima pagină, o să vedeți că nu sunteți în prima pagină, nu sunteți nici la a doua, poate sunteți undeva sau nu sunteți”, a relatat Harnagea. Acesta i-ar fi recomandat să citească publicațiile în ansamblu. „Citiți ziarele ca atare, nu luați tot ce se spune în ultimele 24 de ore”, a afirmat fostul consilier prezidențial.