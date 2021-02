Cătălin Harnagea: Când poți să scrii nu știi tot, iar când știi tot nu poți să scrii.

Marea frumusețe și libertate a spiritului uman este aceea că poate dispune de propria sa voință în orice context dat. Pe plan social, de exemplu, este deja un lucru obișnuit ca oamenii să-și schimbe meseriile de mai multe ori, de-a lungul vieții.

Astfel, mai ales după 1989, doctorii pot deveni jurnaliști, profesorii pot deveni oameni de afaceri, alpiniștii pot deveni speakeri motivaționali sau preoții pot deveni cântăreți.

Se întâmplă, de exemplu, ca jurnaliștii să devină consilieri de președinți și șefi de servicii secrete. Este și cazul invitatului lui Mirel Curea, în emisiunea „Dosare de presă”, la EvZ.TV.

„Eu am zis întotdeauna că e o pedeapsă pe care un jurnalist poate s-o aibă. După ce ai vrut să faci dezvăluiri, să fii într-o poziție în care poți ști absolut tot, dar nu mai poți să scrii. Dar, pe undeva, parcă-ți vine să faci public ceea ce știi, dar nu poți. Nu poți s-o faci niciodată.

Cu toate că lumea te judecă pentru anumite lucruri în mod greșit. Dar nu poți nici măcar să argumentezi că de fapt nu ai făcut greșeli, ci că a trebuit să faci lucrul respectiv”, a declarat Cătălin Harnagea.