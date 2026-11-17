Ciprian Mihali, membru al delegației României la reuniunea Francofoniei de la Phnom Penh, spune că amânarea alegerii noului secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, nu a fost rezultatul unui vot în favoarea unuia dintre candidați, ci al lipsei consensului. Într-o postare publicată după reuniune, acesta afirmă că România a beneficiat de sprijinul explicit al mai multor state africane, iar candidatura lui Dacian Cioloș nu a fost susținută de Franța, ci a reprezentat o propunere a României.

Mihali precizează că a participat, alături de președintele Nicușor Dan, la ședința cu ușile închise în care s-a decis amânarea alegerilor, în formatul restrâns „1+1”. El subliniază că nu a existat un vot asupra candidaților, ci o decizie de amânare, după ce nu s-a putut ajunge la un acord asupra niciunuia dintre cei trei rămași în cursă. Republica Democrată Congo își retrăsese candidatura în favoarea României.

„În Francofonie se consideră, pe drept sau pe nedrept, dar cel puțin prin tradiție, că singura formă de legitimitate completă a SG este consensul”, explică Mihali, referindu-se la procedura de desemnare a secretarului general.

Potrivit acestuia, statele membre au preferat amânarea pentru a evita o criză majoră a organizației, în contextul conflictului dintre Rwanda și Republica Democrată Congo. Mihali susține că Rwanda a desfășurat o campanie „virulent anti-congoleză” și a criticat public statele africane care au declarat că susțin un candidat din afara continentului.

Reprezentantul României afirmă că mai multe state africane au susținut candidatura lui Cioloș și au încercat până în ultimul moment să îl convingă pe președintele rwandez Paul Kagame să își retragă candidata, Louise Mushikiwabo, actualul secretar general al Francofoniei. El respinge ideea unei unități africane în jurul unui candidat de pe continent și afirmă că negocierile dintre statele africane au continuat zile și nopți, inclusiv în timpul ședinței decisive.

Mihali consideră că amânarea a oferit Rwandei o satisfacție temporară, prin prelungirea mandatului lui Mushikiwabo, dar avertizează că actuala conducere a organizației a pierdut din legitimitate. El critică și regulamentul electoral folosit până acum, despre care spune că permite alegerea secretarului general cu o majoritate simplă, fără a garanta un sprijin suficient de larg.

„Un candidat care câștigă cu 1/3 + 1 sau 1/4 + 1 din voturi riscă să fie nu doar fragil, ci și respins de numeroase state ca reprezentant al lor la nivel internațional”, afirmă Mihali.

În opinia sa, amânarea a împiedicat și retragerea Republicii Democrate Congo și a Burundiului din organizație, ambele state susținând candidatura României. Acesta consideră că evitarea plecării celor două țări reprezintă singurul rezultat pozitiv al reuniunii pentru Francofonie.

„O «victorie» cu un preț enorm, prin pierderea majoră de legitimitate și de impact al unei organizații multilaterale”, scrie Mihali, apreciind că Francofonia și-a diminuat credibilitatea și capacitatea de colaborare și acțiune.

Acesta susține că Dacian Cioloș nu a fost candidatul Franței, ci al României, iar implicarea Parisului în ultimele zile ale negocierilor a urmărit identificarea unei soluții consensuale. Mihali respinge interpretările potrivit cărora Cioloș ar fi fost „omul lui Macron” și afirmă că România a fost susținută deoarece candidatul său avea cele mai mari șanse de a obține consensul.

În final, reprezentantul delegației române își exprimă speranța că statele membre vor începe reconstrucția organizației după reuniunea de la Phnom Penh și vor găsi un model de cooperare multilaterală care să ofere tuturor statelor o voce egală.