Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat deciziile economice luate de Guvern în ultimul an, după o întâlnire cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii din România. Liderul social-democrat a susținut că măsurile adoptate au contribuit la deteriorarea situației economice și a prezentat trei angajamente pentru 2027, care vizează taxele, datoriile statului către companii și rambursarea TVA.

Sorin Grindeanu a transmis, într-o postare pe Facebook, că România a ajuns pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește scăderea economică, situație pe care o pune pe seama deciziilor guvernamentale din ultimul an.

Președintele PSD consideră că o eventuală relansare economică în 2027 depinde de stabilitatea fiscală și de eliminarea schimbărilor frecvente ale regulilor aplicate companiilor.

În urma întâlnirii cu reprezentanții IMM-urilor, liderul social-democrat a prezentat trei angajamente pe care le-a reconfirmat în cadrul discuțiilor.

Primul vizează menținerea actualului nivel al taxelor pentru mediul de afaceri în anul 2027, fără introducerea unor majorări fiscale care să afecteze companiile.

Un alt angajament se referă la achitarea tuturor datoriilor pe care statul le are către firme. Grindeanu a susținut că autoritățile trebuie să își respecte obligațiile financiare față de mediul privat.

Cea de-a treia măsură privește rambursarea TVA, care, potrivit angajamentului prezentat de președintele PSD, ar trebui realizată în cel mult 30 de zile pentru companiile care își respectă obligațiile fiscale.

Sorin Grindeanu a afirmat că modificările repetate ale regulilor fiscale și întârzierile în achitarea obligațiilor statului afectează activitatea companiilor și capacitatea acestora de a face investiții.

Președintele PSD a susținut că relansarea economiei depinde de restabilirea încrederii dintre autorități și antreprenori, precum și de respectarea angajamentelor asumate față de mediul de afaceri.

„Nu poţi cere companiilor să investească, să creeze locuri de muncă şi să ţină economia în mişcare, în timp ce statul le schimbă regulile de la o lună la alta şi întârzie să-şi plătească facturile. Relansarea economică începe cu încredere. Iar încrederea se construieşte prin taxe predictibile, un stat care îşi respectă obligaţiile şi un parteneriat real cu antreprenorii. Firmele româneşti au nevoie de un stat care să le fie partener, nu povară. Şi în sensul acesta va fi această guvernare”, mai transmite Grindeanu.