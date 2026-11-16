Politica

Grindeanu, atac la UDMR pe tema reformei administrativ-teritoriale

Grindeanu, atac la UDMR pe tema reformei administrativ-teritorialeSorin Grindeanu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că reforma administrativ-teritorială trebuie aplicată în toate localităţile din România, inclusiv în cele din Harghita şi Covasna, şi a criticat poziţia UDMR faţă de acest proiect.

Grindeanu, în conflict cu UDMR

Liderul PSD a afirmat că nu pot exista reguli diferite pentru anumite comunităţi şi a declarat că ar considera o onoare căderea Guvernului dacă aceasta s-ar produce din cauza opoziţiei faţă de reformă, potrivit unor surse din PSD.

Declaraţiile au fost făcute în şedinţa conducerii partidului, unde Grindeanu a susţinut că reorganizarea administrativ-teritorială este o reformă care priveşte întreaga ţară şi nu poate fi aplicată doar în localităţile cu populaţie majoritar românească.

„Să vină să facă moţiune”

„Nu pot fi două reguli, în care unii să fie speciali. Asta nu merge. Sigur că trebuie respectate toate principiile şi drepturile minorităţilor, dar regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleaşi şi la Olt şi la Botoşani şi la Harghita şi Covasna”, ar fi spus liderul PSD, conform surselor citate.

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sursa: Facebook

Grindeanu a răspuns şi criticilor formulate de UDMR la adresa reformei, lansând o provocare formaţiunii: „Să vină să facă moţiune. Ar fi o onoare să pice Guvernul pentru că unii nu au vrut să facă cea mai importantă reformă din istoria României”.

Grindeanu, noi atacuri la Bolojan

În aceeaşi şedinţă, liderul PSD l-a criticat pe fostul premier Ilie Bolojan, despre care a afirmat că măsurile prezentate drept reformă administrativă au fost superficiale.

„Asta a fost marea reformă a lui Bolojan, o butaforie. Şi să pună CASS la mame şi invalizi. De asta îi doare când văd că se face o reformă reală şi bâjbâie şi nu ştiu ce să spună”, a declarat Grindeanu.

La rândul său, europarlamentarul PSD Dragoş Benea, coordonatorul reformei administrative în partid, a criticat poziţiile UDMR, pe care le-a descris drept „abrupte”.

„Dacă trebuie să cerem voie de la UDMR să facem reformă administrativă, atunci AUR va ajunge la 60%”, a afirmat Benea în cadrul reuniunii.

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