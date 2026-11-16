Premierul Luca Niculescu le-a cerut, luni, primarilor de municipii să folosească responsabil resursele financiare primite, precizând că viitoarele alocări vor ţine cont de execuţia efectivă şi de nevoile reale ale comunităţilor.

Şeful Guvernului a anunţat, totodată, măsuri pentru creşterea predictibilităţii bugetare, monitorizarea fondurilor europene şi continuarea descentralizării acestora.

Prezent la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, Niculescu a subliniat importanţa colaborării dintre administraţia centrală şi autorităţile locale pentru realizarea investiţiilor în infrastructură, educaţie şi transport public.

Premierul a amintit că Guvernul a alocat, printr-o rectificare de urgenţă, două miliarde de lei pentru plata datoriilor administraţiilor locale şi ale companiilor care au lucrat pentru comunităţi.

În relaţia cu primăriile, Executivul îşi propune să asigure predictibilitate, stabilitate fiscală şi un calendar bugetar clar. Niculescu a anunţat elaborarea Codului finanţelor publice locale şi şi-a reafirmat angajamentul ca proiectul bugetului de stat să fie adoptat de Guvern în decembrie şi votat de Parlament până la sfârşitul anului.

De asemenea, orice modificare fiscală va fi precedată de o evaluare de impact publicată, care va include efectele asupra bugetelor locale.

Premierul a insistat că banii publici trebuie direcţionaţi în funcţie de rezultate şi de priorităţile comunităţilor, iar modul de utilizare a resurselor va trebui făcut public.

În privinţa fondurilor europene, Niculescu a precizat că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va monitoriza săptămânal programele, iar un tablou de bord lunar va prezenta gradul de absorbţie pe programe şi judeţe, precum şi eventualele întârzieri.

Şeful Guvernului a mai anunţat continuarea descentralizării implementării fondurilor europene, prin consolidarea rolului regiunilor. Pentru perioada de finanţare 2028-2034, România va susţine un plan naţional şi regional de parteneriat, cu o componentă regională distinctă, construită pe strategiile de dezvoltare locale.

Niculescu le-a cerut primarilor să pregătească din timp proiectele, documentaţiile tehnice, avizele şi analizele cost-beneficiu, astfel încât ţara să intre în noul exerciţiu financiar cu investiţii mature şi fără întârzieri.