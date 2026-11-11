Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat planul social-democraților pentru perioada următoare, după măsurile de austeritate adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Liderul partidului a anunțat trei direcții prioritare: reforma administrației publice, relansarea economiei și recuperarea puterii de cumpărare a populației. Printre angajamentele prezentate se numără menținerea taxelor la nivelul actual în 2027 și indexarea pensiilor conform legislației.

Sorin Grindeanu a fost întrebat cum intenționează PSD să împiedice continuarea politicilor de austeritate și ce măsuri propune pentru perioada următoare.

Prima direcție anunțată de liderul social-democrat vizează reorganizarea instituțiilor publice, atât la nivel central, cât și local. Grindeanu a inclus în acest plan și companiile și agențiile de stat, criticând modul în care au fost prezentate reformele în ultimul an și jumătate.

„În primul rând, sunt trei mari direcții pe care aș dori să mergem în perioada următoare. O reformă, în primul rând, o reformă reală a statului. Ceea ce s-a întâmplat un an și jumătate a fost o vânzare de povești, mai multă propagandă, dacă vreți, despre reformă. PSD-ul va arăta în perioada următoare cum se face această reformă a statului. Și aici vorbim de reforma administrației, și locale, și centrale, și de reforma companiilor și agențiilor de stat. Asta este prima direcție. Și PSD-ul va face acest lucru”, a afirmat Grindeanu.

A doua prioritate prezentată de președintele PSD este relansarea economică. Acesta consideră că România trebuie să recâștige încrederea investitorilor și să ofere un cadru fiscal predictibil pentru companiile care vor să își dezvolte activitatea.

Grindeanu a vorbit despre necesitatea unui acord cu mediul de afaceri prin care să fie garantată menținerea nivelului actual al taxelor și impozitelor în anul următor.

„A doua direcție este cea legată de relansarea economică. Eu cred că trebuie să redăm speranța investitorilor în România și speranța că România este o țară sigură, unde merită să investești, în care merită să îți pui banii și, până la urmă, să faci profit. Că despre asta este vorba”, a explicat liderul PSD.

Acesta a insistat că nu sunt necesare noi majorări de taxe în 2027 și a fost întrebat dacă își asumă această promisiune.

„Și aici vorbesc în mod special de un pact, dacă pot să-l numesc așa, cu mediul de afaceri, că nu vor mai crește taxe anul viitor. Și lucrul ăsta nu se va întâmpla, domnule Gâdea. Asta eu știu.”

„Nu, domnule Gâdea, nu vor crește taxe anul viitor”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a indicat și costurile energiei drept un factor important pentru competitivitatea economiei. În opinia sa, reducerea prețurilor trebuie inclusă într-un plan distinct de relansare economică, astfel încât efectele să fie resimțite atât de populație, cât și de companii.

„Dar mă mai interesează un lucru tot aici, o problemă extrem de importantă, cea legată de prețul la energie. Prețul la energie înseamnă competitivitate. Dincolo de o factură mai mică pentru fiecare dintre noi, înseamnă competitivitate economică. Și aici trebuie să avem un plan, de asemenea, foarte clar, distinct, ca să putem să vorbim despre relansare economică”, a declarat Grindeanu.

A treia direcție anunțată de președintele PSD vizează recuperarea puterii de cumpărare, pe care o consideră afectată de inflație și de majorările fiscale din ultima perioadă. Printre măsurile propuse se află indexarea pensiilor, despre care afirmă că trebuie aplicată potrivit legii.

„Și al treilea lucru, a treia mare direcție, este cea legată de refacerea treptată a puterii de cumpărare a românilor. Românii, de un an și jumătate, au fost loviți permanent cu taxe noi, cu cea mai mare inflație din Europa. Și pot să spun că aici ar trebui să avem câteva ținte când vorbim de refacerea puterii de cumpărare, și anume: indexarea pensiilor. Nu avem ce să negociem”, a afirmat președintele PSD.

Întrebat dacă majorarea va fi de 7%, conform prevederilor legale, Grindeanu nu a confirmat un procent, precizând că decizia trebuie analizată după definitivarea bugetului și a indicatorilor macroeconomici.

„Haideți să vedem când va fi bugetul și vor fi datele macro. Dar trebuie să respectăm legea și trebuie să facem indexarea pensiilor în România”, a declarat acesta.

Pe lista propunerilor prezentate de Sorin Grindeanu se află și diminuarea impozitării veniturilor din muncă. Liderul PSD consideră că nivelul actual al fiscalității reprezintă o problemă pentru angajați și a reluat ideea eliminării contribuției la sănătate pentru mame și anumite categorii vulnerabile.

„Eu cred că trebuie să vorbim și despre reducerea taxării pe muncă, domnule Gâdea. Avem unele dintre cele mai mari cote de taxare pe muncă în România”, a declarat acesta.

„Și, evident, ceva ce noi am propus și când ne aflam la guvernare: eliminarea CASS-ului pentru mame, pentru categoriile vulnerabile, veterani, invalizi de război. Tot e o zi specială astăzi. Lucruri pe care le-a făcut Guvernul Bolojan”, a adăugat Grindeanu.

În intervenția televizată, liderul PSD a lansat și acuzații la adresa celor pe care îi consideră responsabili pentru situația economică actuală și pentru diminuarea veniturilor populației.

„Și mă aștept de la cei care au pus România în pământ, că au pus-o în pământ din punct de vedere economic, să aibă decența, domnule Gâdea, să nu mai dea lecții de moralitate”, a afirmat președintele social-democrat.

Acesta a susținut că acceptă criticile venite din partea cetățenilor, însă contestă observațiile celor pe care îi consideră responsabili pentru deciziile economice din ultima perioadă.

„Accept orice lecție de la români, fiindcă sunt cei care sunt în poziția să dea asemenea lecții. Dar să știți că nu accept lecții de la unii care au dat cu barda în economie, și simțim cu toții acest lucru, și au dat cu barda în veniturile oamenilor”, a declarat Grindeanu.

La finalul interviului, liderul PSD a afirmat că dezbaterea politică ar trebui să se concentreze pe măsurile necesare pentru redresarea economiei.

„Chiar aș vrea să putem să discutăm în perioada următoare despre cum reconstruim România”, a conchis Sorin Grindeanu.