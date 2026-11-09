Primele anuale, al 13-lea salariu, sporurile și plata orelor suplimentare pot contribui la majorarea pensiei, chiar dacă au fost obținute cu mulți ani în urmă. Noua legislație permite valorificarea unor venituri suplimentare care nu erau luate în calcul în același mod în trecut, însă există anumite condiții. Pensionarii trebuie să dovedească sumele încasate și faptul că pentru acestea au fost achitate contribuțiile de asigurări sociale, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii permite valorificarea anumitor venituri realizate în perioada activității profesionale, inclusiv a unor drepturi salariale care nu aveau caracter permanent.

Totuși, nu orice sumă primită de un angajat intră automat în calculul pensiei. Casa de Pensii verifică tipul venitului, perioada în care a fost acordat și dacă au fost plătite contribuțiile sociale aferente.

Pentru anumite venituri, în special cele obținute înainte de 1 aprilie 2001, pensionarii trebuie să prezinte documente justificative.

Potrivit normelor de aplicare a legislației pensiilor, există mai multe categorii de venituri ocazionale care pot fi valorificate la stabilirea punctajului de pensie, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Printre acestea se află:

Primele anuale;

Primele acordate pentru realizări deosebite;

Al 13-lea salariu;

Plata orelor suplimentare efectuate peste programul normal de lucru;

Sporurile acordate personalului didactic pentru îndrumarea practicii psihopedagogice;

Aceste venituri pot fi luate în calcul dacă există documente care atestă sumele încasate și contribuțiile de asigurări sociale achitate.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, calculul pensiei se bazează pe venitul total realizat, brut sau net, pentru care au fost achitate contribuții de asigurări sociale.

Această prevedere este inclusă în articolul 139 din Legea nr. 360/2023.

Dovada veniturilor se face prin adeverințe eliberate de fostul angajator, deținătorul legal al arhivei sau operatori economici autorizați de Arhivele Naționale.

Documentele trebuie să cuprindă informații despre veniturile realizate și să permită verificarea contribuțiilor achitate. Simpla menționare a unei prime sau a unui spor într-un document nu este suficientă pentru ca suma să fie inclusă în calculul pensiei.

Pe lângă veniturile ocazionale, legislația permite valorificarea și a unor sporuri permanente, în funcție de perioada în care au fost acordate și de condițiile prevăzute de lege.

Printre acestea se numără:

Sporul de vechime în muncă;

Sporurile pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite sau grele;

Sporurile pentru munca de noapte;

Indemnizația de zbor;

Sporurile pentru activitatea în subteran;

Drepturile acordate pentru munca pe platforme marine;

Sporurile pentru atribuții suplimentare;

Drepturile salariale stabilite prin contracte colective de muncă.

Există și indemnizații specifice anumitor profesii, inclusiv pentru personalul medical, personalul navigant și angajații din învățământ. Recunoașterea acestora depinde de documentele prezentate și de respectarea condițiilor legale.

Persoanele care au avut venituri suplimentare, dar care nu apar în documentele folosite inițial la stabilirea pensiei, pot solicita valorificarea acestora prin prezentarea adeverințelor necesare.

Documentele trebuie să provină de la entități competente și să conțină date clare despre veniturile obținute și contribuțiile achitate.

Casa de Pensii analizează actele și stabilește dacă sumele respective pot fi incluse în calculul drepturilor de pensie.

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