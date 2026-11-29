Tribunalul Gorj a admis în parte contestația unui pensionar împotriva Casei Județene de Pensii, printr-o hotărâre pronunțată la 11 noiembrie 2026. Judecătorii au dispus anularea deciziei emise de instituție și valorificarea a aproape 15 ani de activitate desfășurată în condiții speciale. În cazul în care sunt îndeplinite criteriile de pensionare, reclamantul va beneficia și de plata retroactivă a drepturilor cuvenite, actualizate cu rata inflației și dobânda legală penalizatoare.

Persoanele nemulțumite de modul în care casele teritoriale de pensii au analizat documentele depuse pentru stabilirea drepturilor de pensionare pot contesta deciziile în instanță. Astfel de litigii vizează inclusiv perioadele de activitate încadrate în fostele grupe de muncă sau în condiții speciale și deosebite, care pot influența atât vârsta de pensionare, cât și cuantumul drepturilor cuvenite.

Un asemenea dosar a fost soluționat de Tribunalul Gorj la 11 noiembrie 2026. Potrivit hotărârii publicate pe portalul instanțelor de judecată, magistrații au admis parțial acțiunea formulată împotriva Casei Județene de Pensii Gorj și au anulat decizia nr. 22149, emisă la 14 ianuarie 2026.

Instituția a fost obligată să valorifice activitatea desfășurată de reclamant în intervalele 1 aprilie 2001 – 18 ianuarie 2016 și 16 aprilie 2016 – 20 mai 2016. Cele două perioade sunt consemnate în adeverința nr. 8784, eliberată la 24 mai 2023, și trebuie luate în calcul cu beneficiile aferente muncii în condiții speciale, conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

În urma hotărârii Tribunalului Gorj, instituția va trebui să analizeze din nou situația reclamantului, luând în considerare perioadele de activitate recunoscute de judecători.

Dacă valorificarea acestora conduce la îndeplinirea criteriilor necesare pensionării, drepturile cuvenite vor trebui stabilite în conformitate cu articolul 90 din Legea nr. 360/2023, prin raportare la data la care a fost depusă cererea de pensionare.

Magistrații nu au stabilit prin această hotărâre cuantumul pensiei pe care ar urma să o primească bărbatul. Acordarea drepturilor bănești depinde de rezultatul analizei efectuate de Casa Județeană de Pensii Gorj în urma recunoașterii celor două perioade de activitate.

Hotărârea Tribunalului Gorj stabilește și obligațiile financiare care îi revin instituției în cazul în care reclamantul îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei.

Casa Județeană de Pensii Gorj va trebui să achite eventualele drepturi restante, iar sumele datorate vor fi actualizate în funcție de rata inflației și vor include dobânda legală penalizatoare.

Calculul se va realiza începând de la data la care fiecare plată lunară trebuia efectuată și până în momentul achitării efective a sumelor cuvenite.

Separat de eventualele drepturi de pensie și de dobânzile aferente, judecătorii au obligat instituția să îi achite reclamantului suma de 1.300 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Valorificarea perioadelor de activitate în fostele grupe de muncă poate influența momentul în care o persoană dobândește dreptul la pensie pentru limită de vârstă. Potrivit regulilor generale aplicabile activității desfășurate în grupa I de muncă și în condiții speciale, vârsta standard de pensionare se poate reduce cu șase luni pentru fiecare an împlinit de activitate.

În cazul fostei grupe a II-a de muncă, valorificată ca activitate în condiții deosebite în acest scop, reducerea este de patru luni pentru fiecare an împlinit. Aceeași regulă se aplică activității desfășurate în condiții deosebite. Astfel, pentru șase ani recunoscuți în grupa I de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare poate ajunge la trei ani. În cazul unei perioade similare recunoscute în grupa a II-a, reducerea poate fi de doi ani.

Pe lângă posibilitatea pensionării înainte de împlinirea vârstei standard, legislația prevede și acordarea unui punctaj suplimentar pentru activitatea desfășurată în anumite condiții de muncă.

Aceste beneficii sunt diferențiate în funcție de încadrarea activității în condiții speciale sau deosebite și pot influența valoarea finală a pensiei.

Există însă o diferență între beneficiile acordate pentru grupele de muncă și perioadele efectiv contributive. Potrivit noii legi a pensiilor, perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată în asemenea condiții nu sunt considerate perioade contributive.