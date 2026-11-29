Poliția a avertizat asupra unor fraude online în care este utilizat numele platformei Netflix. Mai multe cazuri au fost semnalate în județul Alba, printre victime numărându-se un bărbat din Sebeș, care a autorizat ceea ce credea că este plata abonamentului la serviciul de streaming.

Mai multe sesizări privind tentative de fraudă online în numele platformei Netflix au ajuns în atenția polițiștilor din județul Alba. Persoanele vizate primesc mesaje prin care sunt avertizate că accesul la serviciul de streaming ar putea fi suspendat din cauza neachitării abonamentului.

Unul dintre cele mai recente cazuri instrumentate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale este cel al unui bărbat de 50 de ani, din municipiul Sebeș, care a reclamat dispariția unei sume importante de bani din contul bancar.

Bărbatul a accesat un link primit printr-un mesaj care părea să provină din partea reprezentanților Netflix. Acesta a autorizat o plată, crezând că achită contravaloarea abonamentului, însă ulterior a descoperit că din contul său fuseseră retrase sume de bani fără acordul său.

"Din cercetări a reieşit că bărbatul ar fi primit un mesaj, aparent transmis de reprezentanţii platformei Netflix, prin care era informat cu privire la posibilitatea suspendării contului său, ca urmare a neachitării abonamentului. Indus în eroare, acesta ar fi accesat linkul din conţinutul mesajului şi ar fi autorizat pretinsa plată aferentă abonamentului. La scurt timp, bărbatul a constatat că datele cardului său bancar au fost utilizate fără drept, fiind efectuate patru tranzacţii neautorizate, în valoare totală de 1.400 de euro", au transmis, vineri, oficialii Poliţiei.

În urma sesizării depuse de bărbat, polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Cercetările continuă în vederea identificării persoanelor responsabile și a recuperării prejudiciului.

Poliția le-a recomandat utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin mesaje referitoare la expirarea abonamentului, existența unor plăți restante sau suspendarea contului Netflix.

Verificarea situației abonamentului trebuie realizată exclusiv prin intermediul canalelor oficiale ale platformei, fără furnizarea informațiilor bancare pe pagini deschise din mesaje suspecte.

"Verificaţi situaţia abonamentului direct în aplicaţie sau pe site-ul oficial al platformei. Nu introduceţi datele cardului bancar pe pagini accesate prin intermediul unor astfel de mesaje. Nu autorizaţi tranzacţii bancare fără a verifica suma şi beneficiarul plăţii. În cazul în care constataţi efectuarea unor tranzacţii neautorizate, contactaţi imediat banca şi sesizaţi poliţia", sunt sfaturile Poliţiei pentru cetăţeni.