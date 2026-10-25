Pensia minimă garantată de stat nu se acordă automat tuturor persoanelor care ajung la vârsta de pensionare. În 2026, accesul la acest sprijin financiar depinde de îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, inclusiv de stagiul de cotizare realizat de-a lungul vieții profesionale, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și sub denumirea de pensie minimă garantată, are valoarea de 1.281 de lei pe lună în 2026. Suma reprezintă nivelul până la care poate fi completat venitul din pensie al persoanelor eligibile.

Pentru a beneficia de acest ajutor, pensionarii trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de legislația în vigoare. Printre acestea se numără atingerea vârstei standard de pensionare și realizarea unui stagiu minim de cotizare de 15 ani.

Împlinirea vârstei de pensionare nu garantează, de una singură, acordarea indemnizației sociale. Persoanele care au contribuit la sistemul public de pensii timp de 10, 11 sau 12 ani nu îndeplinesc condiția privind stagiul minim de cotizare de 15 ani.

Prin urmare, înainte de a beneficia de acest sprijin, trebuie verificată îndeplinirea tuturor cerințelor legale. Indemnizația socială nu reprezintă o sumă acordată tuturor persoanelor care au ajuns la vârsta pensionării, indiferent de contribuțiile realizate.

Valoarea indemnizației sociale se stabilește în funcție de pensia calculată pentru fiecare beneficiar. Mai întâi, pensia este determinată pe baza contribuțiilor și a stagiului de cotizare, iar apoi se verifică dacă suma rezultată se situează sub nivelul minim garantat.

Dacă pensia lunară este mai mică de 1.281 de lei, statul acordă o sumă suplimentară pentru completarea venitului până la acest prag, cu respectarea condițiilor legale.

De exemplu, un pensionar care primește o pensie de 1.000 de lei poate beneficia de o completare de 281 de lei pe lună. Astfel, venitul total din pensie ajunge la 1.281 de lei.

În schimb, dacă pensia calculată este de 1.350 de lei, persoana respectivă nu primește această completare, deoarece venitul său depășește plafonul stabilit.

Pensia minimă garantată are rolul de a sprijini pensionarii ale căror venituri din pensie se situează sub pragul prevăzut de lege. Acordarea banilor depinde însă de îndeplinirea condițiilor legale, iar suma primită diferă în funcție de valoarea pensiei stabilite fiecărui beneficiar.

Românii care se apropie de vârsta pensionării trebuie să verifice atât stagiul de cotizare acumulat, cât și condițiile de eligibilitate pentru indemnizația socială, pentru a afla dacă pot beneficia de completarea venitului lunar.