Pensionarii militari ar putea beneficia de o indexare diferită față de cea aplicată pensiilor din sistemul public, inclusiv de un procent mai mare, în funcție de posibilitățile bugetare. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că veniturile foștilor angajați din structurile de apărare și ordine publică trebuie analizate separat și exclude, totodată, lansarea unui nou proiect pentru creșterea vârstei de pensionare.

Oficialul atrage atenția că zeci de mii de pensionari militari au venituri sub 3.000 sau 4.000 de lei. În opinia sa, perioada îndelungată fără actualizări justifică analizarea unui mecanism de indexare adaptat situației acestor beneficiari.

Florin Manole consideră că diferențele dintre sistemul de pensii militare și cel public trebuie luate în calcul atunci când autoritățile stabilesc eventualele majorări. Ministrul subliniază că veniturile tuturor foștilor angajați din structurile militare nu sunt ridicate, în ciuda percepției existente în societate.

„Sunt foarte mulți, sunt zeci de mii de pensionari militari care au pensii sub 3.000 de lei, sub 4.000 de lei, adică departe de ceea ce societatea ar putea să perceapă ca fiind un exces”, a declarat acesta, potrivit informațiilor publicate de presa centrală.

În aceste condiții, Ministerul Muncii ia în calcul posibilitatea unei indexări diferențiate, care ar putea presupune un procent mai mare pentru pensiile militare decât cel aplicat veniturilor din sistemul public.

Deocamdată, nu a fost avansat un procent concret. Orice decizie depinde de resursele financiare disponibile și de discuțiile cu Ministerul Finanțelor și premierul, înaintea stabilirii unei eventuale formule de majorare.

Stabilirea procentului de indexare depinde de situația finanțelor publice și de efectele pe care cheltuielile suplimentare le-ar avea asupra deficitului bugetar.

Potrivit unei simulări informale realizate la nivelul Ministerului Muncii, indexarea pensiilor civile și militare ar putea genera cheltuieli de cel mult 9,6 miliarde de lei.

Ministrul a subliniat că autoritățile trebuie să țină cont atât de obligațiile legale, cât și de limitele bugetului de stat.

„Calculele vor trebui făcute după rectificarea bugetară”, a declarat Manole.

Prin urmare, o eventuală majorare a pensiilor militare nu are, deocamdată, un procent stabilit, iar calendarul și valoarea acesteia depind de evaluările financiare care urmează să fie realizate.

O altă problemă rămasă în discuție privește actualizarea pensiilor militare în raport cu veniturile personalului aflat încă în activitate.

În martie 2025, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională legea care permitea recalcularea acestor pensii în funcție de solda sau salariul corespunzător gradului și funcției deținute.

Hotărârea a împiedicat aplicarea mecanismului respectiv și a menținut diferențele dintre pensiile persoanelor care s-au retras din activitate în perioade diferite.

Aceste discrepanțe alimentează în continuare discuțiile despre identificarea unor soluții legislative care să țină cont de particularitățile sistemului militar și de situația financiară a beneficiarilor.

În privința vârstei de pensionare, ministrul Muncii afirmă că autoritățile nu pregătesc o nouă inițiativă legislativă care să impună majorări suplimentare pentru personalul militar.

Florin Manole amintește că Parlamentul a adoptat deja, în 2023, modificări legislative care prevăd creșterea treptată a vârstei standard de pensionare.

„Nu există niciun proiect de creștere a vârstei de pensionare și nu va exista niciun proiect de creștere a vârstei de pensionare în acest domeniu”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, reforma prevăzută de Planul Național de Redresare și Reziliență a fost îndeplinită prin legislația existentă.

Legea nr. 282/2023 stabilește majorarea etapizată a vârstei standard de pensionare până la 65 de ani. Totuși, atingerea acestui prag nu înseamnă că toți militarii vor fi obligați să rămână în activitate până la această vârstă.

Legislația păstrează anumite posibilități de pensionare anticipată și de reducere a vârstei de retragere, în funcție de condițiile legale și de specificul activității desfășurate.

Discuțiile despre pensionarea personalului din structurile de apărare și ordine publică s-au intensificat în martie 2026, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a inițiat demersuri pentru modificarea regulilor aplicabile angajaților din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și alte structuri de siguranță națională.

Propunerile vizau atât vârsta de pensionare, cât și formula de calcul a veniturilor acordate după încheierea activității profesionale.

Ilie Bolojan susținea atunci că pensionarea la vârste relativ mici și situațiile în care pensia se apropie de ultimul salariu justifică modificarea regulilor existente.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50-51-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile (…)”, declara Bolojan.

Inițiativa a fost contestată de sindicatele din Poliție, care au organizat proteste și au susținut că legislația adoptată în 2023 prevede deja creșterea progresivă a vârstei de pensionare până la 65 de ani, în 2035.