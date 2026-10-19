Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Apărării, Radu Oprea, a primit aviz favorabil în cadrul comisiilor parlamentare de specialitate. În cadrul audierilor, acesta a adus în discuție un subiect de interes major pentru mii de cadre militare în rezervă și în retragere: indexarea pensiilor militare, conform news.ro.

Conform declarațiilor sale, această măsură reprezintă o temă prioritară pentru viitoarea garnitură guvernamentală, urmând să fie analizată în detaliu odată cu redactarea proiectului bugetului de stat.

Chestionat la finalul audierilor parlamentare dacă le poate garanta pensionarilor militari că veniturile lor vor fi indexate în perioada următoare, Radu Oprea a evitat să facă angajamente ferme înainte de adoptarea cadrului legislativ necesar.

”Promisiuni nu fac şi nu fac promisiuni pentru că promisiunile mele devin realitate în momentul în care o anumită strategie, o anumită lege, un anumit proiect este aprobat de către guvern, de către Parlament. Ceea ce însă pot să spun este că am avut acest subiect pe masa discuţiilor, că ştim exact care este impactul bugetar pentru indexarea pensiilor militare şi nu s-a ocolit acest subiect în discuţia despre indexarea pensiilor. (..) Eu personal nu am cum să fac această promisiune că nu este în dreptul meu.

Guvernul României, care sper eu să primească votul mâine în Parlamentul României, va avea această obligaţie ca, la legea bugetului de stat, ţinând cont de nevoia de a ne încadra în ţinta de deficit şi de a respecta angajamentele României cu partenerii internaţionali, să găsească soluţia pentru că această indexare să se întâmple în anul 2027”, a spus Radu Oprea.

Oficialul a subliniat că tema va rămâne pe ordinea de zi a Executivului. ”Va fi un subiect foarte important pe agenda noastră, la legea bugetului de stat”.

În ceea ce privește efortul financiar pe care statul ar trebui să îl suporte pentru a pune în aplicare indexarea, ministrul desemnat a oferit și cifre concrete referitoare la sumele necesare.

”Poate să fie între 500 şi 650 de milioane, în funcţie de valoarea inflaţiei care este socotită, poate să fie între aceste valori”.