Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a prezentat o nouă propunere pentru bugetul comunitar din perioada 2028-2034, care prevede reduceri de 159 de miliarde de euro față de planul inițial al Comisiei Europene.

Documentul protejează finanțările pentru agricultură și dezvoltare regională, priorități importante pentru România, dar a provocat nemulțumirea mai multor state care solicită economii suplimentare.

Propunerea, prezentată la 10 octombrie, urmărește să apropie pozițiile celor 27 de state membre înaintea summitului european din 15 și 16 octombrie. Reducerea reprezintă aproximativ 8% din bugetul avut în vedere în negocieri.

Cele mai mari tăieri ar urma să vizeze competitivitatea economică, de unde ar fi eliminate 75 de miliarde de euro. Alte 38 de miliarde ar urma să fie reduse din fondurile pentru ajutor extern și dezvoltare, iar cheltuielile administrative ale Uniunii ar scădea cu 10 miliarde de euro. Planul prevede și eliminarea unei rezerve financiare destinate situațiilor neprevăzute.

Una dintre principalele prevederi ale documentului este menținerea finanțării pentru Politica Agricolă Comună și Politica de coeziune, care reprezintă împreună aproximativ jumătate din bugetul european. Măsura răspunde solicitărilor grupului „Prietenii Coeziunii”, din care face parte și România.

Fondurile de coeziune finanțează investiții în infrastructură, servicii publice și dezvoltarea comunităților, în timp ce Politica Agricolă Comună susține fermierii și dezvoltarea rurală.

Președintele Nicușor Dan a convocat, pe 9 octombrie, o reuniune de pregătire a negocierilor, la care au participat reprezentanți ai Guvernului și experți. Potrivit Administrației Prezidențiale, România va susține un buget ambițios, care să mențină finanțarea pentru agricultură și coeziune și să aloce resurse suplimentare pentru apărare, în special pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre.

Germania, Austria, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și Suedia consideră că propunerea irlandeză nu reduce suficient cheltuielile. Aceste state au cerut diminuări mult mai ample față de planul inițial al Comisiei Europene.

O altă dispută privește finanțarea bugetului. Irlanda a păstrat în mare parte planul introducerii unor noi resurse proprii, estimate la aproximativ 66 de miliarde de euro, inclusiv contribuții din partea marilor companii și venituri asociate emisiilor de carbon.

Negocierile sunt complicate și de obligațiile de rambursare a datoriei contractate pentru redresarea economică după pandemia de COVID-19.

Ambasadorii statelor membre urmează să analizeze propunerea înaintea summitului din 15-16 octombrie. Adoptarea bugetului multianual necesită unanimitatea statelor membre și consimțământul Parlamentului European, astfel că un acord rămâne incert.