Politica

Nicușor Dan, la summitul Comunității Politice Europene de la Dublin. Securitatea Flancului Estic și inteligența artificială, pe agenda președintelui

Nicușor Dan, la summitul Comunității Politice Europene de la Dublin. Securitatea Flancului Estic și inteligența artificială, pe agenda președintelui
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent joi la Dublin, în Irlanda, unde va lua parte la cea de-a noua ediție a reuniunii Comunității Politice Europene (CPE). Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială, evenimentul se desfășoară sub tema „Europa: Puternică, sigură, conectată” și aduce la aceeași masă lideri de pe întregul continent pentru a dezbate soluții la provocările actuale, cu accent pe securitate, competitivitate și reziliență.

Programul șefului statului continuă vineri, tot la Dublin, cu participarea la reuniunea informală a Consiliului European, organizată de Irlanda din postura de țară care asigură în prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene.

Nicușor Dan, la summitul Comunității Politice Europene de la Dublin. Securitatea Flancului Estic și inteligența artificială, pe agenda președintelui

În cadrul sesiunii plenare, Administrația Prezidențială precizează că Nicușor Dan va susține necesitatea unui răspuns unitar la nivel european în fața riscurilor comune de securitate și a provocărilor economice, punând accent pe întărirea rezilienței democratice și a conectivității strategice.

O componentă centrală a intervenției președintelui va viza situația de pe Flancul Estic și din zona Mării Negre, identificate drept regiunile cele mai vulnerabile în fața amenințărilor de securitate. De asemenea, șeful statului va insista asupra colaborării în sectoare cheie precum energia, infrastructura de transport și conectivitatea, urmărind consolidarea legăturilor directe cu Ucraina și Republica Moldova.

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Combaterea amenințărilor hibride și a traficului de droguri

Pe agenda de joi a președintelui României se află și masa rotundă axată pe securitatea și apărarea Europei democratice. Discuțiile din acest format vor viza continuarea sprijinului pentru Ucraina în vederea obținerii unei păci juste și durabile, precum și modalitățile de contracarare a amenințărilor hibride, a manipulării informaționale și a interferențelor străine în procesele democratice.

Totodată, Nicușor Dan va participa la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor (ECAD). În acest cadru, președintele va cere o cooperare mai strânsă pentru blocarea rutelor de trafic și securizarea porturilor, alături de măsuri mai ferme de prevenție și protecție destinate tinerilor și categoriilor vulnerabile.

”În marja Summitului, Preşedintele Nicuşor Dan va lua parte la o nouă întrunire a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, ocazie cu care va reafirma susţinerea fermă a României pentru parcursul european al Republicii Moldova, precum şi pentru securitatea şi rezilienţa acesteia”, se mai arată în comunicatul oficial.

inteligenta artificiala

inteligenta artificiala / sursa foto: arhiva EVZ

Inteligența artificială, temă centrală la Consiliul European informal

Ziua de vineri va fi dedicată reuniunii informale a Consiliului European, unde liderii statelor membre vor aborda în premieră un subiect tehnologic major.

”Întâlnirea marchează prima discuţie la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenţei artificiale (AI). Pe lângă discuţiile în plen, lucrările vor include schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, şi cu laureatul premiului Nobel prof. Geoffrey Hinton”, menţionează comunicatul.

În cadrul acestor dezbateri, președintele României va atrage atenția asupra nevoii ca Uniunea Europeană să recupereze rapid decalajele în competiția globală pentru inteligența artificială. El va pleda pentru evitarea unor noi dependențe strategice și pentru dezvoltarea parteneriatelor cu Statele Unite, Canada și Japonia.

Pentru ca tehnologiile bazate pe inteligență artificială să ajungă rapid în economia reală, în industrie și în administrațiile publice din întreaga Uniune, Nicușor Dan va sublinia importanța atragerii de capital atât din zona publică, cât și din cea privată, indicând Fondul European de Competitivitate din viitorul buget comunitar drept un mecanism esențial.

Riscurile cibernetice și protejarea democrațiilor

Pe lângă beneficiile economice, șeful statului va aborda și vulnerabilitățile generate de noile tehnologii, inclusiv impactul asupra pieței muncii și folosirea inteligenței artificiale în scopuri ostile.

”În acelaşi timp, Preşedintele Nicuşor Dan va evidenţia nevoia de a gestiona cu responsabilitate implicaţiile generate de AI în societatea noastră şi de a pregăti soluţii optime pentru provocările suplimentare pe care le aduce AI, inclusiv în ceea ce priveşte piaţa muncii. Actorii maligni folosesc inteligenţa artificială pentru a lansa atacuri cibernetice, ţara noastră fiind printre statele membre afectate de aceste acţiuni. În condiţiile în care aceste incidente sunt, în fapt, atacuri la adresa democraţiilor, Preşedintele României va pleda pentru utilizarea la maximum a legislaţiei europene şi dezvoltarea cooperării cu partenerii internaţionali pentru a asigura utilizarea în siguranţă a AI la nivel global”, se mai arată în comunicatul Preşedinţiei.

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