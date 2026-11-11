Campania de plăți în avans pentru anul 2026 a înregistrat un ritm accelerat de procesare, depășind pragul de un miliard de euro virați către producătorii agricoli în mai puțin de patru săptămâni. Potrivit datelor oficiale transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), volumul fondurilor autorizate este de peste două ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Ritmul de autorizare a plăților s-a dublat față de campaniile anterioare, ceea ce a permis direcționarea unei sume suplimentare de 556,78 milioane de euro către sectorul agricol. Dacă în 2025 suma medie autorizată per beneficiar se situa în jurul valorii de 910 euro, în campania actuală aceasta a urcat la 1.705 euro.

”Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) anunţă un ritm accelerat şi rezultate fără precedent în cadrul Campaniei de plăţi în avans aferente anului 2026. În mai puţin de o lună de la demararea plăţilor, volumul financiar autorizat şi dinamica procesării cererilor depăşesc substanţial indicatorii înregistraţi în aceeaşi perioadă a campaniilor de plăţi din anii trecuţi. Până în prezent, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), au fost autorizate la plată în cadrul Campaniei de plăţi în avans aferente anului 2026, fonduri în valoare de 1.060.618.148,16 euro pentru un număr de 622.047 de fermieri din FEGA, FEADR şi BN1 (cofinanţare de la bugetul national)”, a transmis MADR, miercuri, într-un comunicat de presă.

Datele comparative arată o diferență majoră față de anul precedent. În același interval al Campaniei 2025, fuseseră autorizate plăți în valoare totală de 503.838.336,10 euro, bani care au ajuns la 553.545 de fermieri.

Astfel, statisticile din 2026 indică un avans de 87% al sumei medii per fermier, în timp ce numărul total al beneficiarilor care au primit deja autorizarea la plată a crescut cu 68.502, marcând o majorare de 12,4%.

Ministrul Agriculturii a subliniat că aceste rezultate sunt efectul direct al deblocării procedurilor administrative și al mobilizării personalului din structurile teritoriale și centrale ale agenției de plăți.

”Prioritatea noastră a fost ca sprijinul financiar să ajungă rapid şi direct în conturile producătorilor agricoli, într-un moment crucial pentru pregătirea noului an agricol. Faptul că am depăşit borna de 1 miliard de euro într-un timp record confirmă eficienţa măsurilor de simplificare şi deblocare a fluxurilor administrative, pe care le-am luat împreună cu colegii din minister. Această performanţă remarcabilă a fost posibilă prin implicarea întregii echipe a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Le mulţumesc tuturor funcţionarilor şi specialiştilor APIA – atât din aparatul central, cât şi din centrele judeţene şi locale – pentru eforturile depuse din ultimele săptămâni. Datorită implicării tuturor, banii ajung la timp acolo unde este cea mai mare nevoie de ei: în fermele româneşti", a declarat ministrul Florin Barbu.

Reprezentanții MADR au dat asigurări că procesarea și autorizarea cererilor rămân în desfășurare, iar virarea sumelor către fermieri va continua fără întreruperi, respectând calendarul stabilit pentru campania din acest an.