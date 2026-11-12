Liderii europeni reuniți la summitul de la Dublin au abordat tema reluării dialogului diplomatic cu Moscova și condițiile în care continentul ar putea desemna un reprezentant oficial pentru aceste discuții. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a subliniat că definirea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene trebuie să preceadă orice decizie privind desemnarea unui negociator, conform AFP.

Prezent joi la Dublin, la un summit european, liderul de la Elysee a punctat necesitatea unei strategii comune din partea statelor membre înainte de a stabili cine va reprezenta blocul comunitar în raport cu Federația Rusă. Potrivit agenției AFP, Emmanuel Macron a afirmat că Europa trebuie să aibă „o viziune clară şi unită a ceea ce vrea pentru Ucraina şi pentru ea însăşi” înainte de a alege un eventual emisar la negocieri cu Rusia.

Șeful statului francez a explicat jurnaliștilor prezenți la eveniment că stabilirea detaliilor tehnice și a reprezentării depinde direct de obiectivele politice asumate de liderii europeni.

„Conţinutul determină formatul”, „trebuie, aşadar, să reluăm iniţiativa discuţiilor cu Rusia, ca europeni, iar la acel moment va fi definit formatul”, a declarat presei şeful statului francez.

Întrebat de reporteri despre disponibilitatea sa personală de a prelua rolul de viitor emisar european în aceste tratative, Macron a oferit un răspuns deschis, fără a confirma sau infirma o eventuală candidatură: „voi fi mereu în serviciul acestor subiecte”.

În cadrul aceluiași eveniment desfășurat în capitala Irlandei, cancelarul german Friedrich Merz a adus o nuanță complementară discuției, punând accentul pe disponibilitatea reală a Kremlinului de a participa la un proces de pace, mai degrabă decât pe procedurile interne ale Uniunii Europene.

Oficialul de la Berlin a susținut că aducerea președintelui rus Vladimir Putin la masa tratativelor reprezintă adevărata provocare a momentului, fiind mult mai importantă decât nominalizarea unui emisar european.

„Ceea ce contează este ca Rusia să vină la masa negocierilor şi să fie pregătită să se angajeze în negocieri. Tot restul va urma”, a declarat Friedrich Merz, la sosirea sa la Dublin, la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE).