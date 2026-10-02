România ar putea beneficia de zeci de miliarde de euro prin viitoarea Politică de Coeziune a Uniunii Europene, însă susține că următoarele săptămâni sunt esențiale pentru obținerea unei alocări cât mai mari, spune europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. Negocierile pentru viitorul buget multianual al UE, aferent următorilor șapte ani, se află în etapa finală la nivel european.

„Viitoarea Politică de Coeziune a UE va aduce zeci de miliarde de euro pentru România. Dar trebuie să luptăm pentru ele în următoarele săptămâni ca să obținem nivelul maxim de fonduri”, a declarat, vineri, Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a subliniat că Politica de Coeziune a finanțat în ultimele două decenii proiecte importante în România, inclusiv autostrăzi, modernizarea școlilor și spitalelor și investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.

Potrivit lui Mureșan, România a primit peste 53 de miliarde de euro în fonduri nerambursabile prin Politica de Coeziune în ultimii 20 de ani. La această sumă se adaugă fondurile europene pentru agricultură și cele alocate prin PNRR, totalul ajungând, în calculul prezentat de europarlamentar, la 116 miliarde de euro.

Mureșan susține că accesul la fondurile europene este esențial pentru dezvoltarea viitoare a României și că interesele țării trebuie susținute în negocierile privind următorul buget comunitar.

Europarlamentarul a organizat vineri, la București, o conferință pe tema viitoarei Politici de Coeziune, cu participarea unor eurodeputați din grupul PPE, miniștri din România și alte state europene, precum și reprezentanți ai administrațiilor locale.

Potrivit lui Mureșan, politica de coeziune contribuie la reducerea diferențelor de dezvoltare dintre România și statele din vestul Europei, dar și la consolidarea regiunilor și dezvoltarea infrastructurii.

El a susținut că investițiile în infrastructură au și o componentă de securitate, în contextul războiului din apropierea granițelor României, deoarece o infrastructură dezvoltată ar permite țării să răspundă mai eficient unor eventuale amenințări.