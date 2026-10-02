Își trimitea fiica de nouă ani să cerșească. Ce au decis procurorii

O femeie de 25 de ani din Maramureș a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii DIICOT o acuză că și-ar fi obligat fiica de 9 ani să cerșească în Baia Mare și în județul Sălaj.

Potrivit anchetatorilor, copila ar fi fost dusă în mod repetat în locuri publice pentru a solicita bani, iar sumele obținute ar fi fost păstrate de mamă.

Decizia a fost luată joi, 1 octombrie, de Tribunalul Maramureș. Femeia este cercetată pentru trafic de minori, exploatarea cerșetoriei, rele tratamente aplicate minorului și folosirea unui minor în scop de cerșetorie. Instanța a respins solicitările privind arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Conform informațiilor prezentate de anchetatori, faptele investigate s-ar fi desfășurat în perioada noiembrie 2025 – august 2026.

În acest interval, mama ar fi dus-o în repetate rânduri pe fetița de 9 ani atât în municipiul Baia Mare, cât și în județul Sălaj. Copila ar fi fost determinată să apeleze la mila trecătorilor pentru a obține bani, iar mama ar fi păstrat ulterior sumele strânse.

Dosarul este instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, iar instanța a consemnat încheierea penală prin care femeia a fost arestată preventiv începând cu 1 octombrie și până la 30 octombrie 2026. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Anchetatorii susțin că femeia nu ar fi apelat la mila publicului doar prin intermediul fiicei de 9 ani.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în perioada 2025 – august 2026, aceasta ar fi cerut în mod repetat bani de la trecători, fiind însoțită de mai mulți minori din familie, inclusiv de un bebeluș.

Astfel, prezența copiilor ar fi fost folosită în contextul activităților de cerșetorie. Ancheta urmărește inclusiv aceste aspecte, pe lângă situația concretă a fetiței de 9 ani.

Dosarul include patru acuzații distincte. Femeia este cercetată pentru trafic de minori, exploatarea cerșetoriei, rele tratamente aplicate minorului și folosirea unui minor în scop de cerșetorie.

Arestarea preventivă este o măsură dispusă în cursul anchetei și nu reprezintă o condamnare. Stabilirea vinovăției se poate face numai printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Cazul apare într-un context în care autoritățile din Maramureș au derulat în ultimii ani acțiuni pentru combaterea cerșetoriei și a folosirii copiilor în astfel de activități. Poliția din Baia Mare a raportat anterior și cazuri în care au fost constatate infracțiuni privind folosirea unui minor în scop de cerșetorie.

Femeia se află în arest preventiv, iar procurorii DIICOT continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele.

Încheierea Tribunalului Maramureș arată că măsura a fost dispusă pentru 30 de zile, până la 30 octombrie 2026. În această etapă a procedurii penale, acuzațiile formulate de anchetatori urmează să fie verificate prin administrarea probelor.

Concluzie: cazul vizează folosirea repetată a unui copil de 9 ani pentru cerșetorie în două județe, iar mama este cercetată pentru patru infracțiuni, inclusiv trafic de minori. Tribunalul Maramureș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.