Fosta deputată PSD Laura Vicol a fost chemată joi la DIICOT, unde procurorii au informat-o că au extins urmărirea penală în dosarul Nordis cu privire la alte trei infracțiuni: fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Acuzațiile vizează, potrivit anchetatorilor, modul în care ar fi încasat, declarat și cheltuit bani proveniți din firme din grupul Nordis.

DIICOT a anunțat oficial extinderea urmăririi penale la 30 septembrie 2026, fără să precizeze numele persoanei vizate în comunicat. Oficialii instituției au confirmat însă pentru Agerpres că este vorba despre Laura Vicol.

„În continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale. Măsura vizează o inculpată, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată şi complicitate la înşelăciune”, anunţă DIICOT într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, în perioada 2020–2025, când ocupa funcția de deputat, Laura Vicol ar fi omis din declarațiile de avere venituri, datorii, împrumuturi, cadouri și alte avantaje în valoare totală de peste 16,5 milioane de lei.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada 2020 – 2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la intervale diferite de timp, corespunzătoare termenelor de depunere a declaraţiilor de avere, a declarat necorespunzător adevărul cu ocazia întocmirii declaraţiilor de avere cu referire la venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri şi alte avantaje, în scopul producerii de consecinţe juridice pentru sine, respectiv sustragerea de la orice formă de răspundere juridică faţă de fondurile încasate din patrimoniul unor societăţi din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit şi evitarea controlului de integritate”.

„Astfel, au fost identificate venituri de peste 15.600.000 lei (salarii, dividende, returnări de împrumuturi), împrumut oferit în cuantum de 910.000. lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei şi 35.000 dolari, restituite în perioada 2019 – 2021, respectiv cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 lei, care nu au fost menţionate în declaraţiile de avere”, explică DIICOT.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că Vicol ar fi declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații din dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, sumă modificată ulterior la 1.124.000 de lei. Procurorii afirmă că, în baza acestui document, ea ar fi încasat ulterior 1.595.000 de lei, justificând plata drept restituire a împrumutului, deși fondurile ar fi provenit din delapidare.

Într-o altă acuzație, DIICOT susține că, între 2019 și 2025, deși nu avea o calitate statutară în una dintre societățile cercetate, Vicol i-ar fi sprijinit pe trei inculpați în comiterea unor fapte de înșelăciune. Ar fi fost vorba despre promisiuni de vânzare și un contract privind apartamente de vacanță din ansambluri rezidențiale din Mamaia și Sinaia.

Potrivit anchetatorilor, imobilele fie nu au fost predate, fie nu au fost construite, iar o persoană vătămată ar fi suferit un prejudiciu de peste 122.000 de euro.

În februarie 2025, Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv pentru zece zile, ulterior măsura fiind schimbată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, măsură care între timp a fost ridicată.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt în continuare cercetați în dosarul Nordis pentru mai multe infracțiuni, între care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălarea banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.

În esență, anchetatorii îi acuză pe cei implicați că ar fi folosit zeci de milioane de euro provenite din activitatea grupului Nordis pentru cheltuieli personale, inclusiv vacanțe, zboruri cu avioane private, bunuri și autoturisme de lux. Potrivit acuzațiilor, banii proveneau de la clienții care au achitat sume pentru locuințe în proiectele Nordis.

În dosar mai sunt cercetați Gheorghe Emanuel Poștoacă, acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă, acționar și administrator al mai multor firme din grup, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, manager de resurse umane, Matei Cristian, manager de achiziții și director, Bogdan Adalbert Șaitoș, acționar și administrator, Oana Claudia Oprea, contabila grupării, și George Marian Ivan.