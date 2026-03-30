Legătura neașteptată între Laura Vicol, Maricel Păcuraru și Cristian Rizea

Makaveli a explicat într-un clip de pe o rețea de socializare că mașina lui Cristian Rizea i-ar aparține de fapt soțului Laurei Vicol. Vladimir Ciorbă nu și-ar mai fi plătit leasingul și i-ar fi dat autoturismului fostului deputat.

Alexandru Zidaru cunoscut publicului larg drept Makaveli face dezvăluiri legat de relația dintre Rizea și Laura Vicol. Cei doi apar și într-o emisiune online, dar se pare că legăturile lor sunt mai profunde. ”Mașina lui Cristian Rizea a fost a bărbatului Laurei Vicol care nu a mai plătit leasingul la ea. A preluat Maricel Păcuraru leasingul și i-a trimis-o lui Rizea să umble cu ea.

Când a sunat Rizea, Ninel a venit ca și câinile: te rog eu să nu se mai ia de mine. Și i-a zis ăla, bă, gata ai terminat-o cu Ninel. Tot ce vedeți sunt închiriați la Păcuraru, la Plaha”, a explicat fostul candidat la primărie.

Iar acuzațiile nu se opresc aici. ”Și tu, Ninele, ești la Realitatea datorită mie că ți-ai negociat trei ani să te duci la Realitatea până la parlamentare. De aia te bagă ăia în seamă că nu te primeau nici pe la ușă, știe toată lumea.

Nici prin față pe la Realitatea nu aveai voie. Și te-ai dus să plângi că se ia Rizea de tine. Și l-a oprit ăla, că Rizea e angajatul lui Maricel”, a mai spus Makaveli.

Ba mai mult tiktokerul spune că fără el Ninel Peia nu ar mai fi existat. ”Bă, dacă eu știam că tu nu ești propriul tău șef, Ninele, nu mă băgam. Eu am fost ferm convins, băgam mâna-n foc că tu ești propriul tău șef.

Și chiar dacă luai o decizie bună sau proastă, o luai tu. Dar când am văzut că și tu ești închiriat și ai un foc să apari la televizor, îmi dau seama că nu meriți. Tu ești Ninel al lui Makaveli, Ninel Peia nu există. Nu mai prinzi tu parlament”, a încheiat Makaveli.