Cum l-ar fi forțat Maricel Păcuraru și Ninel Peia pe Makaveli să se retragă din cursa pentru PMB

Influencerul Makaveli, pe numele real Alexandru Zidaru, a lansat o serie de acuzații publice pe TikTok, în care vorbește despre presupuse înțelegeri politice, sume de bani și retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei. În centrul declarațiilor sale apar numele lui Maricel Păcuraru și al senatorului Ninel Peia.

Potrivit afirmațiilor făcute în mai multe clipuri video, Zidaru susține că în jurul candidaturii sale ar fi existat negocieri și presiuni, dar și tranzacții financiare.

Într-un prim episod, acesta vorbește despre o sumă de bani pe care spune că a oferit-o pentru obținerea semnăturilor necesare candidaturii.

„30.000 am dat eu din mâna mea pe data de 21 noiembrie, la mine la bloc. De față cu Adiță și cu camerele de la bloc. Nu recunoaște? Nicio problemă, că ia poliția camerele”, a declarat Makaveli.

Afirmația include referiri la data, locul și contextul în care ar fi fost făcută plata, precum și la existența unor posibile probe video.

În continuarea declarațiilor, Alexandru Zidaru a descris o întâlnire în care susține că au fost prezenți mai mulți oameni, inclusiv Maricel Păcuraru și Ninel Peia.

„Când m-au băgat în birou era Ninel, Păcuraru (Maricel Păcuraru), pe Budișteanu. În birou la Păcuraru, sus în dreapta. Și e un băiat, Florin, ziceau ei de la SRI. Nu știu dacă e de la SRI sau nu e, că n-am stat să-l legitimez. Așa ziceau ei, care avea și tocul de la pistol scos.”

Relatarea continuă cu afirmații despre presiuni legate de retragerea din cursa electorală.

„Da. Și ca să mă retrag, mi-a zis Ninel: Bă, dacă nu te retragi, să fim toți! Te dau afară de peste tot și vezi că a ieșit dosarul ăla, înțelegi?!”

Makaveli susține că ar fi existat și o înțelegere între Maricel Păcuraru și Ninel Peia.

„Păcuraru a negociat cu Ninel să îl lase pe Ninel să apară trei ani de zile la Realitatea. Că, până să mă retrag eu, nu l-ați văzut niciunu pe Ninel Peia la Realitatea, că nu-l primeau nici la ușă. Ninel Peia și-a negociat să apară la Realitatea trei ani de zile. Dacă mă face pe mine să mă retrag.”

În același set de declarații, Zidaru afirmă că valoarea totală a sumelor implicate ar fi fost mult mai mare.

„În fine, mi-a spart el capul și două sute de mii de euro s-au plătit. Din care eu nu știu dacă am luat și eu salariul pe două luni – 10.000. 30.000 mi i-a luat Ninel și restul, mii de la Păcuraru, când o venit mama din groapă.”

Makaveli afirmă că este dispus să își susțină declarațiile în fața autorităților.

„Sunt dispus să depun mărturie, da, ți-am dat 30.000 din șpaga. Tu, Maricel, ai să-mi dai 134.000”, a declarat acesta.

Într-un alt videoclip, Alexandru Zidaru a vorbit despre semnăturile depuse pentru candidatura sa, susținând că acestea ar fi fost falsificate.

„Vezi cum faci cu semnăturile alea de le-ai falsificat. Că, dacă știam, nu mai îmi depuneam candidatura. Dar am aflat după că era bază de date. Nu știu, că nu am mai fost în politică să știu ce-s alea baze de date.”

În același context, acesta a făcut referire și la liderul AUR.

„Simion (George Simion) e o victimă, vai de capul lui Simion”, a declarat Makaveli.

În urma acestor declarații, senatorul Ninel Peia a oferit un punct de vedere amplu, în care respinge acuzațiile și le califică drept nefondate.

„Este limpede ca lumina zilei, acest atac nu este doar rătăcirea unui om nerecunoscător, ci o manevră disperată a celor din umbră care vor să dezbine mișcarea suveranistă. Se încearcă prin orice mijloace, chiar și prin astfel de mărturii false, fracturarea unității dintre Grupul PACE – Întâi România și AUR. Vor să ne vadă certându-ne, să ne vadă slăbiți, dar vă spun clar, nimeni nu va reuși să distrugă singura alternativă reală pentru patrioții români.”

Senatorul a vorbit despre relația sa cu Alexandru Zidaru și despre modul în care l-ar fi ajutat.

„Vin în fața dumneavoastră cu sufletul deschis, nu doar ca senator, ci ca un om care crede cu tărie în iertare și în a doua șansă. Pe acest tânăr, Alexandru Zidaru, pe care mulți îl știți acum sub masca de Makaveli, eu l-am cules de pe stradă. Era un om haituit de presă, de justitie, aflat la marginea societății, un suflet pierdut. Crezul meu creștin m-a împiedicat să întorc privirea în altă parte. L-am hrănit și i-am oferit demnitate atunci când nimeni nu îi dădea nicio speranță.”

În continuare, acesta a explicat modul în care l-a sprijinit pe Zidaru.

„Am vrut să-l integrez, să-i arăt că există o cale prin muncă. Dar m-am lovit de o realitate tristă, acest băiat are doar 8 clase. Legea este clară și nu mi-a permis să-l angajez consilier, oricât de mult visa el la această titulatură. Pentru a-l ajuta să aibă o pâine, l-am angajat ca si curier la cabinetul meu de senator. Mai mult, i-am pus la dispoziție avocați care să-i curețe cazierul pătat de greșelile tinereții. I-am șters trecutul, sperând că îi ofer un viitor.”

În același mesaj, Ninel Peia respinge ideea că ar fi existat presiuni pentru retragerea lui Zidaru.

„Când a început febra politică, el a fost cel care s-a speriat de miza uriașă. Mi-a spus clar, domnule Senator, dacă nu mă retrag și nu susțin tabăra suveranistă, suveraniștii mă vor numi trădător! Retragerea lui a fost un act de supraviețuire pentru propria imagine, nu rezultatul vreunei presiuni.”

Senatorul a făcut referire și la activitatea acestuia în media.

„Tot el mi-a cerut un loc de muncă unde să câștige mai bine, dar cu 8 clase, singura ușă deschisă a fost în lumea media. Domnul Maricel Păcuraru i-a întins o mână, oferindu-i un contract perfect legal la Realitatea, tratându-l cu un respect pe care puțini l-ar fi oferit.”

În continuarea declarației, senatorul a respins acuzațiile legate de sumele de bani.

„Mai mult, prin acest contract perfect legal la Realitatea, el a încasat un salariu oficial pentru emisiunile facute, prin bancă, fiind foarte ușor de urmărit traseul fiecărui leu. Este o dovadă clară că acele sume fanteziste pe care le invocă acum nu sunt decât invenții.”

Acesta a afirmat că situația poate fi verificată de autorități.

„Autoritățile pot verifica imediat ce a făcut cu banii încasați legal, iar minciunile se vor prăbuși la prima expertiză financiară sau un extras de cont bancar.”

Ninel Peia a respins și acuzațiile privind semnăturile pentru candidatură.

„Iar pentru cei care aruncă venin și spun că semnăturile pentru candidatura lui ar fi fost false, le spun clar, sunt 100% autentice! Alexandru Zidaru a strâns acele semnături în stradă, alături de zeci de susținători entuziaști, iar acest lucru poate fi dovedit oricând cu probe video incontestabile.”

El a adăugat că a fost prezent în timpul strângerii semnăturilor.

„Am fost acolo, am văzut efortul acelor oameni și nu voi permite nimănui să calomnieze munca sinceră a unor patrioți care au crezut într-o schimbare.”

În final, Ninel Peia a vorbit despre relația personală cu Alexandru Zidaru și despre reacția sa la acuzațiile lansate.

„Și cum mă răsplătește el astăzi? Cu o poveste de ficțiune, demnă de cele mai joase scenarii. Să arunci cu noroi în omul care te-a ridicat, care ți-a plătit avocații și care ți-a oferit o identitate socială, este o aberație care sfidează logica. Ne confruntăm aici cu o adevărată patologie a ingratitudinii.”

Senatorul a făcut și o referire la convingerile sale personale.

„Nu regret ajutorul dat, căci Biblia ne învață să ajutăm necondiționat. Regret doar că bunătatea mea a fost transformată într-o armă de șantaj politic.”

În încheiere, acesta a menționat că a iertat personal situația, dar că va apăra imaginea publică.

„Ca om, eu l-am iertat deja pe Alexandru Zidaru. Însă, ca demnitar, nu pot permite ca onoarea mea să fie târâta în mizerie. Dumnezeu să-l ierte și să-i lumineze mintea, dar în fața legii, adevărul va ieși la lumină.”