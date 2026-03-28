Păcuraru i-a luat partidul AUR lui George Simion! Autodenunț făcut de Makaveli: Cum ar fi fost măsluite alegerile la PMB

Influencerul Makaveli, pe numele real Alexandru Zidaru, a lansat o serie de declarații publice pe TikTok în care susține că partidul AUR nu mai este condus de structura cunoscută public, ci ar fi ajuns sub influența unui grup restrâns condus de Maricel Păcuraru.

„Ține-ți minte ce vă spun: Nu mai e AUR ăla de îl știați voi. Simion e mâna a cincea. A rămas doar de marketing. AUR e controlat de Păcuraru (n.red. patronul Realitatea Plus), de fii-sa, de fiul lui, de Dungaciu, omul lui Pahonțu. I-au dat pe toți afară din AUR și au rămas oamenii lor. De ce? Ca să rupă la parlamentare. Și acum urma un partid în care eu să fiu vicepreședinte și să îmi chem eu oamenii. Păi ce, mă, am înnebunit?”, a declarat Makaveli.

În aceeași intervenție, acesta îl indică direct pe Maricel Păcuraru ca fiind una dintre persoanele centrale în acest control asupra partidului. Autodenunțul lui Alexandru Zidaru face parte dintr-un lung șir de nereguli ce au în centrul atenției atât postul Realitatea, cât și pe patronul stației TV, Maricel Păcuraru.

În continuarea mesajului, Alexandru Zidaru a formulat acuzații directe privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, susținând că acestea ar fi fost influențate prin înțelegeri între mai multe persoane.

„Rog DNA-ul să se sesizeze: Maricel Păcuraru, Ninel Peia, Mihai Enache de la AUR, eu, au măsluit alegerile de la Primăria Capitalei. Că de asta nu a vrut să se bage Georgescu, că știa. El știa ce se întâmplă”, a declarat Makaveli.

Acesta descrie intervenția sa drept un autodenunț și afirmă că este dispus să ofere detalii în fața anchetatorilor.

Makaveli a detaliat în același videoclip modul în care ar fi obținut semnăturile necesare candidaturii la Primăria Capitalei, afirmând că a plătit bani lui Ninel Peia.

„30.000 am dat eu din mâna mea pe data de 21 noiembrie, la mine la bloc, de față cu Adiță și cu camerele de la bloc. Nu recunoaște nicio problemă că ia poliția camerele, că e partea lui. Euro. Euro”, a declarat Makaveli.

Prin autodenunțul făcut, Makaveli indică o sumă, o dată și un loc în care ar fi avut loc tranzacția, lucruri care pot atrage atenția autorităților.

În continuare, acesta a relatat o întâlnire în care ar fi fost prezenți mai mulți actori implicați în discuțiile despre candidatură.

„Când m-au băgat în birou era Ninel, Păcuraru, pe Budișteanu. În birou la Păcuraru, sus în dreapta. Și e un băiat, Florin, ziceau ei de la SRI. Nu știu dacă e de la SRI sau nu e, că n-am stat să-l legitimez. Așa ziceau ei, care avea și tocul de la pistol scos”, a declarat Makaveli.

Acesta susține că ar fi fost presat să se retragă din cursă.

„Da. Și ca să mă retrag, mi-a zis Ninel, bă, dacă nu te retragi, să fim toți! Te dau afară de peste tot și vezi că a ieșit dosarul ăla, înțelegi? Și Păcuraru și a negociat cu Ninel să îl lase pe Ninel să apară trei ani de zile la Realitatea, Da. Că până să mă retrag eu, nu l-ați văzut niciunu pe Ninel Peia la Realitatea că nu-l primeau nici la ușă? Ninel Peia și-a negociat să apară la Realitatea trei ani de zile. Dacă mă face pe mine să mă retrag”, a declarat acesta.

Zidaru susține că sumele implicate în aceste presupuse înțelegeri ar fi fost mult mai mari decât cele menționate inițial.

„În fine, mi-a spart el capul și două sute de mii de euro s-au plătit, Da, din care eu nu știu dacă am luat și eu salariul pe două luni, 10.000. 30.000 mi i-a luat Ninel și restul, mii de la Păcuraru, când o venit mama din groapă”, a declarat Makaveli.

Acesta a reiterat că este dispus să depună mărturie.

„Sunt dispus să depun mărturie, da, ți-am dat 30.000 din șpaga. Tu, Maricel, ai să-mi dai 134.000”, a declarat Makaveli.