Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut în direct la Realitatea Plus

Makaveli și Diana Șoșoacă. Sursa foto: Facebook
Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, s-a retras din cursa pentru Primăria Generală și își anunță susținerea pentru Anca Alexandrescu.

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut publicului sub numele de Makaveli, a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul a fost făcut în direct la Realitatea Plus, într-o ediție prezentată de Anca Alexandrescu.

Makaveli are 38 de ani și a intrat în atenția publicului după ce și-a anunțat intenția de a candida ca independent. Campania sa a fost centrată pe teme sociale și pe situația oamenilor vulnerabili din București. De-a lungul lunilor, el a vizitat numeroase cartiere ale orașului, a discutat cu locuitorii și a încercat să pună pe agendă probleme legate de sărăcie, condițiile din zonele marginalizate și accesul la servicii esențiale.

În direct, artistul și-a justificat retragerea prin experiențele întâlnite în teren, care l-au făcut să reflecteze asupra modului în care poate contribui mai bine la schimbare.

Cum și-a motivat Makaveli decizia. Susține că gestul său este „un cadou bucureștenilor”

Mesajul său din timpul emisiunii a fost scurt. Makaveli a spus că „pe mine nu mă interesează să calc pe un pavaj de două milioane de euro când nu am bani să îmi trimit copiii la școală”.

El a afirmat că „sărăcia a fost mereu acoperită cu sclipici” și a descris traseul său prin comunitățile bucureștene, unde a văzut copii și bătrâni aflați în situații precare. „Am mers în multe zone, am văzut copii și bătrâni, vai de zilele lor”, a spus el, amintind că știe „ce înseamnă să nu ai și să nu vină nimeni să îți întindă un covrig când ți-e foame”.

Makaveli a explicat că decizia vine după o perioadă intensă de reflecție. „Îmi anunț retragerea din cursă pentru Anca Alexandrescu. Nu a fost o decizie ușoară. De ziua mea fac un cadou bucureștenilor”, a spus Makaveli în fața camerelor, încercând să pară emoționat.

Anca Alexandrescu și George Simion.v1

Anca Alexandrescu și George Simion. Sursa foto Captură video

Susținerea pentru Anca Alexandrescu și implicațiile politice

Retragerea lui Makaveli nu a fost un simplu gest unilateral. Influencerul a anunțat explicit că își oferă sprijinul pentru Anca Alexandrescu, realizatoare TV și candidat cunoscut pentru activitatea sa în zona media. Decizia vine într-un moment în care competiția pentru Primăria Generală se intensifică, iar redistribuirea voturilor poate conta în mod decisiv.

