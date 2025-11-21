Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut în direct la Realitatea Plus

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, s-a retras din cursa pentru Primăria Generală și își anunță susținerea pentru Anca Alexandrescu.

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut publicului sub numele de Makaveli, a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul a fost făcut în direct la Realitatea Plus, într-o ediție prezentată de Anca Alexandrescu.

Makaveli are 38 de ani și a intrat în atenția publicului după ce și-a anunțat intenția de a candida ca independent. Campania sa a fost centrată pe teme sociale și pe situația oamenilor vulnerabili din București. De-a lungul lunilor, el a vizitat numeroase cartiere ale orașului, a discutat cu locuitorii și a încercat să pună pe agendă probleme legate de sărăcie, condițiile din zonele marginalizate și accesul la servicii esențiale.

În direct, artistul și-a justificat retragerea prin experiențele întâlnite în teren, care l-au făcut să reflecteze asupra modului în care poate contribui mai bine la schimbare.

Mesajul său din timpul emisiunii a fost scurt. Makaveli a spus că „pe mine nu mă interesează să calc pe un pavaj de două milioane de euro când nu am bani să îmi trimit copiii la școală”.

El a afirmat că „sărăcia a fost mereu acoperită cu sclipici” și a descris traseul său prin comunitățile bucureștene, unde a văzut copii și bătrâni aflați în situații precare. „Am mers în multe zone, am văzut copii și bătrâni, vai de zilele lor”, a spus el, amintind că știe „ce înseamnă să nu ai și să nu vină nimeni să îți întindă un covrig când ți-e foame”.

Makaveli a explicat că decizia vine după o perioadă intensă de reflecție. „Îmi anunț retragerea din cursă pentru Anca Alexandrescu. Nu a fost o decizie ușoară. De ziua mea fac un cadou bucureștenilor”, a spus Makaveli în fața camerelor, încercând să pară emoționat.

Retragerea lui Makaveli nu a fost un simplu gest unilateral. Influencerul a anunțat explicit că își oferă sprijinul pentru Anca Alexandrescu, realizatoare TV și candidat cunoscut pentru activitatea sa în zona media. Decizia vine într-un moment în care competiția pentru Primăria Generală se intensifică, iar redistribuirea voturilor poate conta în mod decisiv.