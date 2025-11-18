De ce candidează Makaveli la Primărie. Vrea să schimbe totul

Virgil Zidaru, cunoscut publicului sub numele de Makaveli, a spus că decizia sa de a candida la Primăria Capitalei este o revoltă împotriva sistemului politic și social actual. Invitat în emisiunea Contrapunct, realizată de Dan Andronic, el a povestit despre copilăria sa dificilă, despre experiențele care l-au format și despre implicarea sa în promovarea unor figuri politice controversate.

„Sau împotriva ce? Da, un gest de revoltă împotriva în altei societăți. În primul rând care tot timpul nu au dat doi bani pe cei ca mine. [...] Poporul ăsta e al nimănui. 80% din el care sunt ca mine, sunt ai nimănui. Pe care statul nu dă 2 lei”, a spus Makaveli, referindu-se la marginalizarea oamenilor din medii defavorizate.

El a povestit despre copilăria petrecută în Craiovița Nouă, un cartier periferic, unde a rămas fără părinți și a crescut în condiții precare.

În acea perioadă, Makaveli a fost sprijinit de dirigintă și de părinții colegilor de școală, care îl ajutau cu mâncarea și cu igiena, pentru că statul nu i-a oferit niciun ajutor.

Copilăria sa a fost marcată de pasiunea pentru lectură și poezie, care i-a oferit un refugiu și o modalitate de a se dezvolta intelectual: „Îmi plăcea foarte mult. Îmi făceam niște filme din poeziile lui Coșbuc.”

În același timp, el a subliniat că experiența vieții l-a învățat mai multe decât multe forme tradiționale de educație: „E bună școala vieții, dar trebuie să mai și citești, trebuie să mai și informezi, trebuie să mai și studiezi niște chestii.”

Makaveli a abordat și fenomenul Călin Georgescu, despre care a spus că a fost promovat inițial de el și de echipa sa dintr-o dorință de revoltă împotriva celor aflați la putere.

„Nu știa absolut nimeni de dânsul. Nu nimeni. O proporție foarte mică de oameni. Și noi ne-am gândit să-l promovăm pentru că, una la mână, am fost foarte revoltați împotriva ăstora.” Referindu-se la sistemul administrativ și la anchetele care au urmat, Makaveli a comentat critic: „Întotdeauna al 10-lea plătea. Dar de ce mai facem? Hai să facă doamna netisandu' anchetele.”

Makaveli a explicat și relația sa cu senatoarea Diana Șoșoacă, pe care a considerat-o singura persoană care i-a oferit sprijin într-un context politic dificil.

„Și atunci doamna Diana în timpul acela era de partea lui Georgescu, era cu Georgescu. Și când a venit să... De fapt singura care în timpul ăla mi-a luat apărarea, că na, restul s-au dezis.”

Despre viața politică și atmosfera din instituțiile statului, Makaveli a fost tranșant: „E o mociră totală, adică... Eu cred că în clădirea aia, în Palatul Parlamentului, cred că e singura clădire în lumea asta unde toată lumea se urăște cu toată lumea.”

Totuși, el a observat și ipocrizia și duplicitaritatea politicienilor: „Dar în același timp sunt la mese, beau cafele, își râd, își zâmbesc, adică o perversitate și o șerpărie ce n-am întâlnit nici pe stradă.” Makaveli consideră că foarte puțini dintre cei care lucrează în parlament sunt oameni de cuvânt, restul fiind preocupați doar de interese personale.

În ceea ce privește motivele pentru implicarea sa politică, influencerul a subliniat dorința de a reprezenta vocea celor marginalizați și de a demonstra că oamenii din medii defavorizate pot avea un impact real: „Cei din joasa speță societății.

Deci tu te vezi undeva la nivelul de jos? Așa ne consideră ei, noi care nu avem atâtea facultăți și atâtea diplome, sute mii de diplome. Și ăștia știm foarte bine că cei de la conducere ne consideră ai nimănui.”

Makaveli a mai relatat că, în experiențele sale politice, a fost martor la abuzuri și disproporții: „Toate anchetele și toate. Cum a fost la perchezi? Foarte frumos. Nu am avut o problemă, nu sunt genul de om care să mă sperii de niște chestii care oricum sunt normale, dar mi s-a părut o prostie totală.”

De asemenea, el a criticat superficialitatea multor informații care circulă în spațiul public, mai ales în mediul online, și lipsa unor probe reale în dosare sau acuzații.