Loviți de drone, doborați de prostie. Hai LIVE cu Turcescu

Să-ți duci șeful Armatei la DNA în plină criză de securitate, pentru un scandal din care publicul află că e un mărunt combinator, nu poate fi o simplă întâmplare. E o dovadă de prostie crasă. De aici începe dialogul Severin-Turcescu. HAI live, de la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.