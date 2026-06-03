Aerul din interiorul mașinii influențează direct confortul la volan, mai ales în trafic aglomerat sau în sezonul alergiilor. Filtrul de aer pentru habitaclu reține particulele și impuritățile care intră prin sistemul de ventilație și climatizare (HVAC – încălzire, ventilație și aer condiționat).

Mulți șoferi îl schimbă doar la revizie sau aleg rapid cel mai ieftin produs disponibil. Totuși, un filtru nepotrivit poate reduce fluxul de aer, poate permite pătrunderea poluanților sau poate duce la mirosuri neplăcute în habitaclu.

Folosește checklist-ul de mai jos pentru a verifica rapid și eficient ce contează înainte să cumperi un filtru nou.

Începe cu datele complete ale mașinii: marcă, model, an de fabricație, motorizare și, dacă este posibil, codul de piesă OE (Original Equipment – codul original al producătorului). Diferențele pot apărea chiar între versiuni produse în același an.

De exemplu, un filtru aer habitaclu VW GOLF VI pentru motorizarea 1.6 TDI poate avea alte specificații față de o variantă pe benzină din aceeași generație. Nu te baza doar pe faptul că „este pentru Golf 6”.

Este important de menționat că montarea unui filtru incompatibil poate duce la pierderi de etanșeitate sau la montaj forțat, ceea ce afectează eficiența filtrării.

Pe piață găsești, în majoritatea cazurilor, două tipuri principale:

Filtru standard (de particule) – reține praf, polen, funingine și alte particule solide. Este potrivit pentru zone cu trafic moderat.

– reține praf, polen, funingine și alte particule solide. Este potrivit pentru zone cu trafic moderat. Filtru cu carbon activ – include un strat suplimentar care absoarbe gaze și mirosuri (de exemplu, oxizi de azot sau vapori de combustibil). Este recomandat în orașe mari, unde nivelul de poluare este ridicat.

Carbonul activ este un material poros care captează moleculele de gaz din aer. Dacă circuli frecvent în București, Cluj-Napoca sau Iași, unde traficul intens crește concentrația de noxe, merită să alegi această variantă pentru rezultate stabile.

Analizează unde și cât conduci.

Dacă mergi zilnic în trafic urban aglomerat, prioritizează filtrul cu carbon activ.

Dacă circuli frecvent pe drumuri de țară sau în zone cu praf, alege un filtru cu densitate mare a materialului filtrant.

Dacă ai alergii sezoniere, caută variante cu strat antibacterian sau cu protecție suplimentară împotriva polenului.

Pentru familiile cu copii sau pentru persoane cu astm, un filtru de calitate reduce expunerea la alergeni în timpul deplasărilor zilnice.

Filtrele de habitaclu diferă ca formă: plate, tip casetă sau cu profil special adaptat compartimentului. Nu presupune că toate arată la fel.

Verifică:

lungimea, lățimea și grosimea;

existența ramei rigide;

poziția garniturilor de etanșare.

Un filtru prea mic permite trecerea aerului nefiltrat pe lângă el. Un filtru prea mare se deformează la montaj. Ambele situații reduc eficiența sistemului de climatizare.

Examinează produsul înainte de montaj. Pliurile trebuie să fie dese și uniforme. O suprafață mai mare de filtrare ajută la reținerea particulelor fără a bloca fluxul de aer.

Rama trebuie să fie fermă, iar garniturile să asigure etanșarea completă. Dacă materialul pare subțire sau pliurile sunt rare, filtrul se va încărca rapid și va pierde din eficiență.

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest tip de componentă, poți consulta explicațiile despre cabin air filter, unde sunt prezentate principiile generale de filtrare a aerului în habitaclu.

Un filtru trebuie să fie sigilat corespunzător. Evită produsele cu ambalaj deteriorat sau fără informații clare despre producător.

Materialele filtrante pot absorbi umezeală dacă sunt depozitate necorespunzător. Pentru rezultate stabile, alege produse fabricate recent și comercializate de furnizori care asigură condiții corecte de stocare.

De asemenea, verifică dacă produsul are marcaj clar și cod identificabil. Lipsa acestor informații poate indica o piesă fără trasabilitate.

Majoritatea producătorilor auto indică schimbarea filtrului la 10.000–15.000 km sau o dată pe an. În condiții de trafic intens și poluare ridicată, mulți specialiști recomandă înlocuirea la 8.000–10.000 km.

Semne că filtrul este încărcat:

debit scăzut de aer la ventilație;

miros neplăcut la pornirea climatizării;

aburirea frecventă a geamurilor;

zgomot mai puternic al ventilatorului.

Dacă amâni schimbul, sistemul HVAC funcționează mai greu și poate consuma mai multă energie. Pentru a asigura funcționarea corectă a climatizării, respectă intervalele din manualul mașinii.

Alege furnizori care oferă informații clare despre compatibilitate și specificații tehnice. Platformele specializate pun la dispoziție filtre aer habitaclu pentru orice mașină și permit căutarea după datele exacte ale vehiculului.

Înainte de montaj:

Identifică poziția filtrului (sub torpedou, în spatele bordului sau sub capotă, lângă parbriz). Verifică sensul fluxului de aer indicat prin săgeată pe ramă. Montează filtrul fără să îl forțezi și asigură-te că se așază uniform.

Un montaj incorect poate permite infiltrații de aer nefiltrat sau poate duce la deformarea filtrului. Dacă accesul este dificil, apelează la un service auto.

Pe piața din România, un filtru standard pornește de la aproximativ 30–40 lei, iar unul cu carbon activ poate ajunge la 120–150 lei, în funcție de marcă și model. Prețul reflectă calitatea materialelor și tehnologia de filtrare.

Brandurile cunoscute oferă, în majoritatea cazurilor, teste și certificări clare. Produsele foarte ieftine, fără specificații detaliate, pot avea o durată de viață redusă.

Păstrează acest checklist și folosește-l la următoarea achiziție. Verifică datele mașinii în manual, compară specificațiile și asigură-te că alegi filtrul potrivit condițiilor tale de utilizare. Dacă ai nelămuriri, discută cu un specialist înainte să comanzi piesa. Tu când ai schimbat ultima dată filtrul de habitaclu?