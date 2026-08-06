Criza de rachete Patriot vulnerabilizează Kievul. Un atac masiv al forțelor rusești asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare a provocat moartea a 17 persoane și rănirea altor câteva zeci. Majoritatea civili, nu militari. Apărarea antiaeriană a Ucrainei, epuizată, nu a reușit să intercepteze rachetele lansate în timpul nopții.

Bombardamentul, care a durat aproximativ două ore, reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie de lovituri rusești la scară largă, devenite aproape o rutină în această vară.

Atacul a lăsat în urmă un peisaj devastator în capitala Ucrainei și în zonele limitrofe, scrie presa ucraineană. Timur Tkachenko, șeful administrației militare regionale din Kiev, a declarat ziua de joi drept zi oficială de doliu pentru cele 17 victime. Pe lângă persoanele decedate, cel puțin 44 de oameni au fost răniți.

Printre țintele lovite, potrivit oficialilor ucraineni, s-au numărat facilități civile fără legătură cu războiul:

O fabrică de bere. Un depozit de materiale de construcții aparținând Epicentr, unul dintre cele mai mari lanțuri de retail și construcții din Ucraina, unde un angajat a fost ucis și trei răniți. Un centru de sortare a corespondenței operat de Nova Poshta, cea mai mare companie poștală privată din țară, distrus de o muniție cu dispersie.

Moscova, prin intermediul Ministerului Apărării, a susținut însă că locațiile aveau legături militare. Rușii afirmă că au lovit centre logistice și de distribuție implicate în activități de război, susținând că facilitățile Epicentr și Nova Poshta erau folosite pentru depozitarea și distribuția de bunuri cu dublă utilizare, inclusiv componente pentru drone și sisteme de război electronic.

Un martor ocular, Ivan Braga, un șofer de camion de 46 de ani din Republica Moldova, a descris momentul impactului: „Nu am avut timp nici măcar să ne luăm documentele sau altceva. Nu-mi venea să cred. Mai fusesem în Kiev și mai auzisem explozii, dar nimic ca astăzi.”

Rusia exploatează în prezent deficitul critic de interceptoare ucrainene pentru sistemele Patriot, de fabricație americană, singura armă din arsenalul Kievului capabilă să doboare rachete balistice.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că proviziile de rachete defensive au scăzut în prima jumătate a acestui an la o treime față de nivelul din 2025. Liderul ucrainean a subliniat că, în timpul unui atac recent de vineri noapte, a fost doborâtă o singură rachetă balistică „exclusiv pentru că nu există rachete pentru sistemele Patriot”.

Zelenski a făcut apel la țările partenere, în special la Statele Unite ale Americii, subliniind consecințele întârzierilor:„Rachetele de interceptare balistică sunt cele care ar fi putut salva viețile celor uciși astăzi. Este foarte important ca partenerii noștri să înțeleagă că întârzierile în furnizarea lor sau reticența de a preda sisteme antibalistice duc direct la astfel de victime și distrugeri îngrozitoare.”

În fața acestei crize, amplificată de cererea de muniție din cauza războiului din Iran, Zelenski a propus două alternative. Prima ar fi producerea muniției pentru Patriot direct în Ucraina. A doua, obținerea permisiunii din partea lui Elon Musk de a folosi rețeaua de sateliți Starlink pentru a ghida lovituri în interiorul Rusiei, vizând direct lansatoarele de rachete.

Cu eforturile de pace conduse de SUA aparent blocate, Ucraina și-a intensificat loviturile de adâncime.

Atacurile ucrainene în Rusia au vizat, la fel ca în cazul Kievului, zone logistice. Dronele ucrainene au lovit un depozit din regiunea Tula, la sud de Moscova, aparținând celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries. Ucraina a lovit peste 12 depozite ale Wildberries în mai puțin de trei săptămâni, susținând că firma furnizează bunuri utilizabile de armată.

Ministerul rus al Apărării a raportat doborârea a 475 de drone ucrainene peste noapte, deasupra a 16 regiuni rusești, a Crimeei anexate ilegal și a apelor Mării Negre și Mării Azov.

Tensiunile s-au extins și în interiorul granițelor Rusiei. Vladimir Tkachuk, directorul fabricii Uraldronzavod, a fost grav rănit marți noapte, după ce mașina sa a explodat în orașul Ekaterinburg din Urali.

Fabrica produce Upyr, o dronă ieftină și eficientă, populară în rândul trupelor ruse pentru rezistența sa la bruiaj. Deși oficialii ruși nu au comentat, autoritățile au acuzat anterior Ucraina de orchestrarea unor astfel de atentate cu bombă vizând oficiali militari.