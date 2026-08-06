Sorana Cîrstea a părăsit turneul WTA 1000 de la Toronto încă din turul al doilea, după ce a fost învinsă de australianca Maya Joint. Înfrângerea o poate costa pe jucătoarea din România locul în top 20 mondial, în condițiile în care avea șansa să acumuleze puncte importante în clasamentul WTA. Cap de serie numărul 14, Sorana Cîrstea a intrat direct în turul al doilea, după ce a beneficiat de un tur liber.

Australianca Maya Joint, aflată pe locul 48 WTA, s-a impus cu 6-4, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră și 33 de minute.

Sorana a început bine partida și a condus cu 3-1 în primul set, însă a cedat apoi patru game-uri consecutive. La 3-5, românca și-a câștigat serviciul și a salvat șase mingi de set, însă adversara a fructificat a șaptea oportunitate și a închis primul act.

În setul secund, Cîrstea a revenit de două ori după ce a fost condusă cu break, însă de la scorul de 4-4 nu a mai reușit să câștige decât două puncte, iar Joint și-a asigurat calificarea în runda următoare.

Eliminarea de la Toronto îi reduce șansele Soranei Cîrstea de a acumula puncte importante în clasamentul mondial. Românca va primi 35 de puncte WTA și un premiu de 28.425 de dolari pentru parcursul din Canada.

În clasamentul live, Cîrstea ocupă locul 18, însă mai multe jucătoare aflate în continuare pe tabloul principal o pot depăși până la finalul competiției.

Sorana Cîrstea se numără printre cei zece capi de serie eliminați încă din turul al doilea al competiției.

Printre surprizele turneului se numără și eliminarea campioanei de la Wimbledon, Linda Noskova, care a fost învinsă de americanca Caty McNally, după ce a irosit un avantaj de 5-1 în primul set.

Tot la Toronto a fost eliminată și Gabriela Ruse, care a cedat în turul al doilea în fața Anastasiei Potapova.