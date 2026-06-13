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Sorana Cîrstea renunță la două competiții importante. Care este motivul

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Sorana Cîrstea renunță la două competiții importante. Care este motivulSorana Cîrstea. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Sorana Cîrstea a anunțat sâmbătă pe Instagram că nu va mai participa la turneele WTA de la Berlin și Bad Homburg, programate în a doua jumătate a lunii iunie. Sportiva română a explicat că a suferit o accidentare minoră în această săptămână și are nevoie de o perioadă de recuperare înaintea participării la Wimbledon.

Sorana Cîrstea renunță la două competiții importante

Jucătoarea aflată pe locul 18 mondial a transmis că decizia de a se retrage din cele două competiții din Germania a fost luată din motive medicale. Sorana Cîrstea a precizat că spera să evolueze la Berlin și Bad Homburg, însă starea fizică nu îi permite să intre pe teren.

„Din păcate, din cauza unei mici accidentări pe care am suferit-o săptămâna aceasta, sunt nevoită să renunţ la turneele de la Berlin şi Bad Homburg. Aşteptam cu nerăbdare să petrec aceste zile în Germania, dar corpul meu are nevoie de ceva timp pentru a-şi reveni. Ne vedem la Wimbledon”, a notat sportiva pe Instagram.

Turneul de la Berlin este programat între 15 și 21 iunie, în timp ce competiția de la Bad Homburg se va desfășura în perioada 21-27 iunie.

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Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la turneul WTA 500

Anunțul vine la o zi după ce Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la turneul WTA 500 de la Londra.

Vineri, sportiva din România a fost învinsă de Emma Răducanu în optimile de finală ale competiției, rezultat care a pus capăt participării sale la unul dintre turneele de pregătire pentru sezonul de iarbă.

În ciuda acestei pauze forțate, obiectivul principal al româncei rămâne participarea la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului.

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea. Sursa foto: Instagram/Sorana Cîrstea

2026, ultimul sezon din cariera Soranei Cîrstea

La finalul anului trecut, Sorana Cîrstea a anunțat că se apropie de finalul carierei sale în tenisul profesionist. Sportiva a transmis atunci că sezonul 2026 va fi ultimul din circuitul WTA, după aproape două decenii petrecute în competițiile internaționale.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, jucătoarea a vorbit despre relația sa cu tenisul și despre dificultatea unei astfel de decizii.

„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, a transmis Sorana Cîrstea.

O carieră construită în aproape 20 de ani

De-a lungul carierei, Sorana Cîrstea a cucerit trei titluri WTA. Primul a venit în 2008, la Tașkent, al doilea în 2021, la Istanbul, iar cel mai recent în 2025, la Cleveland. Cea mai bună clasare a româncei în ierarhia mondială a fost locul 21 WTA, poziție ocupată în 2013.

La turneele de Grand Slam, cele mai importante performanțe au fost sferturile de finală de la Roland Garros, în 2009, și cele de la US Open, în 2023.

După retragerea de la Berlin și Bad Homburg, Sorana Cîrstea își concentrează atenția asupra recuperării, astfel încât să poată reveni pe teren la Wimbledon, competiție pe care a indicat-o drept următoarea sa țintă.

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