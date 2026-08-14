Tot mai mulți milionari în Republica Moldova: peste 9.600

Numărul persoanelor cu venituri de ordinul milioanelor de lei este în creștere în Republica Moldova. Datele Serviciului Fiscal de Stat arată că, în 2025, 9 643 de contribuabili au raportat venituri anuale mai mari de un milion de lei, cu 1 624 de persoane peste nivelul înregistrat în anul anterior.

Potrivit raportului SFS, veniturile cumulate declarate de această categorie au ajuns la 32,8 miliarde de lei, în timp ce impozitele achitate au totalizat 2,3 miliarde de lei.

Profilul contribuabililor cu venituri ridicate este dominat de bărbați, numărul acestora depășind 6 600. Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea cuprinsă între 40 și 49 de ani. La polurile extreme se află însă un contribuabil în vârstă de doar 16 ani și unul care are 88 de ani.

Cei mai mulți moldoveni dintre cei incluși în această categorie, aproximativ 5 000 de persoane, au declarat câștiguri situate între 1 și 2 milioane de lei. În același timp, 484 de contribuabili au raportat venituri care au depășit pragul de 10 milioane de lei.

Dividendele au reprezentat principala sursă de venit pentru persoanele cu câștiguri foarte mari. Acestea au însumat 13,45 miliarde de lei, în timp ce veniturile salariale declarate de aceeași categorie au ajuns la 3,32 miliarde de lei.

La nivel general, în 2025 și-au declarat veniturile 211 159 de persoane fizice care nu desfășoară activități de întreprinzător. Valoarea totală a veniturilor raportate de cetățenii Republicii Moldova a fost de 144,8 miliarde de lei.

Salariile reprezintă în continuare cea mai importantă sursă de venit pentru persoanele fizice, având o pondere de 73,49%. Dividendele și veniturile obținute din chirii completează principalele categorii de câștiguri.

Datele fiscale indică și utilizarea în creștere a facilităților disponibile contribuabililor. În 2025, 9 793 de persoane au solicitat deduceri fiscale, valoarea totală a sumelor economisite sau recuperate fiind de 112,55 milioane de lei.

Cele mai multe solicitări au vizat cheltuielile pentru educația copiilor, serviciile medicale private și dobânzile aferente creditelor ipotecare contractate pentru prima locuință.

Și mecanismul prin care contribuabilii pot redirecționa 2% din impozitul pe venit către organizații necomerciale sau culte religioase a fost utilizat pe scară largă. Peste 53 000 de persoane au apelat la această facilitate în 2025, direcționând în total 28 de milioane de lei, cu 6,19 milioane de lei mai mult decât în anul precedent.