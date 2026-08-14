Pensionarii care primesc pensia prin intermediul Poștei Române mai pot primi banii la domiciliu până vineri, 14 august 2026, potrivit calendarului de plată comunicat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pentru cei care au optat pentru plata pe card, pensiile au fost virate în conturi pe 12 august.

Calendarul este important pentru pensionarii care încă așteaptă plata pensiei în numerar, deoarece distribuirea prin factorii poștali se face în prima parte a fiecărei luni. În august, primele două zile au fost zile de weekend, astfel că distribuirea la domiciliu a început pe 3 august și se încheie pe 14 august.

Potrivit CNPP, plata pensiilor prin Poșta Română se realizează în intervalul 1-15 al fiecărei luni. În cazul lunii august 2026, ultima zi lucrătoare din acest interval în care este programată distribuirea este 14 august.

Pensionarii care au ales plata prin bancă au primit banii în cont în data de 12 august 2026. Pentru beneficiarii nerezidenți ale căror pensii sunt transferate în conturi bancare din străinătate, plata este programată pe 20 ale lunii.

Prin urmare, pentru pensionarii din România care primesc pensia prin poștaș, data de 14 august reprezintă momentul până la care trebuie să fie finalizată distribuirea obișnuită a drepturilor aferente lunii august.

Cele mai recente date publicate de CNPP arată că în iunie 2026 erau 882.735 de beneficiari ai indemnizației sociale pentru pensionari. Datele au fost publicate pe 8 august și oferă una dintre cele mai recente imagini asupra numărului persoanelor care beneficiază de acest sprijin.

Indemnizația socială are rolul de a completa veniturile pensionarilor care se află sub nivelul stabilit de legislație. Numărul beneficiarilor reprezintă astfel un indicator important pentru situația veniturilor din sistemul public de pensii.

Potrivit celor mai recente date lunare disponibile de la CNPP, la sfârșitul lunii iunie 2026 erau 4.678.792 de pensionari, iar pensia medie era de 2.784 de lei.

Datele Institutului Național de Statistică oferă o altă perspectivă asupra veniturilor din pensii. În primul trimestru din 2026, pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent. Diferența dintre valorile raportate de CNPP și INS ține de metodologia și perioada de referință utilizate de cele două instituții.

În cazul în care pensia nu a fost primită până la finalul perioadei obișnuite de distribuire, beneficiarul trebuie să verifice situația la casa teritorială de pensii sau la Poșta Română, în funcție de modalitatea de plată.

CNPP precizează că drepturile de pensie sunt achitate conform calendarului stabilit pentru fiecare modalitate de plată și că fondurile necesare plății pensiilor sunt asigurate.