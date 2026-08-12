Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.564 de lei în iunie 2026, cu 81 de lei, respectiv 0,9%, peste nivelul din luna mai. Câștigul salarial mediu net a urcat la 5.734 de lei, după o creștere de 50 de lei față de luna precedentă, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

Cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde media a ajuns la 13.474 de lei. Pe următorul loc s-au aflat activitățile de editare, cu un câștig salarial mediu net de 11.999 de lei.

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete au fost raportate în alte activități de servicii, cu 2.897 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 2.912 lei.

Indicele câștigului salarial real a ajuns la 93,7% în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Comparativ cu mai 2026, indicele a fost de 100,8%.

Raportat la octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 238,9%. Valoarea este cu 1,9 puncte procentuale peste cea înregistrată în luna mai.

În iunie, câștigul salarial mediu net a crescut în majoritatea activităților economice. Evoluția a fost influențată de acordarea unor prime ocazionale, inclusiv prime trimestriale sau anuale și bonusuri pentru performanțe deosebite.

Veniturile au fost susținute și de acordarea unor drepturi în natură, ajutoare bănești, sume provenite din profitul net și alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

În unele activități, creșterile au venit și pe fondul unor rezultate mai bune ale producției sau al unor încasări mai mari, în funcție de contractele și proiectele derulate. Reducerea numărului de angajați cu venituri sub media sectorului a contribuit, de asemenea, la majorarea câștigului mediu.

Cele mai importante creșteri, cuprinse între 9% și 14%, au fost raportate în telecomunicații, fabricarea altor mijloace de transport, industria farmaceutică, activități de editare, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice.

Creșteri între 5,5% și 7,5% au fost înregistrate în tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor și administrarea paginilor web, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, precum și în industria textilă.

Alte domenii au raportat creșteri cuprinse între 4% și 5,5%. Printre acestea se numără fabricarea echipamentelor electrice, colectarea și epurarea apelor uzate, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, cercetarea-dezvoltarea și publicitatea.

Nu toate sectoarele economice au avut parte de creșteri salariale în iunie. În anumite domenii, veniturile medii au scăzut după acordarea unor prime sau beneficii în lunile precedente.

Scăderile au fost influențate și de rezultate mai slabe ale producției sau de diminuarea încasărilor, în funcție de contractele și proiectele derulate.

Cele mai mari reduceri, între 11,5% și 13%, au fost înregistrate în extracția minereurilor metalifere, extracția petrolului brut și extracția gazelor naturale.

Scăderi cuprinse între 5% și 7% au fost raportate în depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, asigurări și fonduri de pensii, precum și în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a scăzut în iunie față de luna mai în învățământ, cu 1,9%, și în sănătate și asistență socială, cu 0,3%.

Administrația publică a fost singurul dintre cele trei domenii menționate de INS care a raportat o creștere, de 0,8%.

Datele privind câștigurile salariale sunt publicate lunar de Institutul Național de Statistică și reflectă evoluția veniturilor angajaților din principalele sectoare economice.