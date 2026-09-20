Fostul președinte Traian Băsescu consideră că o eventuală înțelegere politică între premierul desemnat Siegfried Mureșan și AUR, pentru susținerea viitorului guvern în Parlament, nu ar afecta relația României cu instituțiile europene, potrivit România TV.

Băsescu și-a argumentat poziția prin relațiile pe care Siegfried Mureșan, despre care spune că „l-a inventat ca om politic”, le are la Bruxelles și prin rolul acestuia în Partidul Popular European (PPE).

Invitat duminică seară la România TV, Traian Băsescu a susținut că Mureșan nu ar trebui subestimat și a afirmat că o eventuală colaborare cu AUR nu ar reprezenta, în opinia sa, un obstacol în relația cu partenerii europeni.

„Având în vedere reputația pe care Siegfried Mureșan o are la Bruxelles, la PPE, eu sunt convins că dacă face o mică înțelegere cu AUR, nu o să fie nicio problemă politică”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a susținut că o astfel de situație ar putea reprezenta inclusiv un avantaj pentru AUR, formațiune pe care o vede capabilă să identifice puncte comune de interes cu grupul PPE. El a făcut referire la faptul că, în Parlamentul European, unele voturi ale grupului din care face parte AUR ar coincide cu poziții susținute de PPE.

„Nu-l subapreciați pe Siegfried”, a transmis Traian Băsescu, în contextul discuțiilor despre formarea unei majorități parlamentare pentru susținerea guvernului.

Fostul președinte a respins și ideea că un Executiv condus de Mureșan, dacă ar obține voturi din partea AUR, ar risca automat suspendarea sau pierderea unor finanțări europene. Băsescu a invocat în acest sens poziția pe care premierul desemnat o are în PPE și relațiile sale de la Bruxelles.

„Chiar dacă găsește o variantă mai puțin plăcută, lucrurile vor merge înainte, adică nu ne vom trezi cu suspendări de finanțare și așa mai departe”, a afirmat acesta.

În prezent, însă, Mureșan a declarat public că nu va negocia cu AUR pentru formarea Guvernului. Premierul desemnat a precizat că este deschis dialogului cu PSD, dar exclude negocierile cu formațiunea condusă de George Simion.

Traian Băsescu a vorbit și despre situația economică a României, pe care a descris-o drept „destul de rea, periculoasă”. În opinia sa, țara are nevoie de un guvern stabil și de accelerarea absorbției fondurilor europene.

Fostul președinte a susținut că România are aproximativ 20 de miliarde de euro din fondurile de dezvoltare încă neîncasate și că acești bani ar trebui atrași într-un ritm cât mai rapid. El a legat această nevoie de apropierea închiderii exercițiului bugetar european și a spus că un guvern condus de Mureșan, inclusiv cu o parte dintre miniștrii actualului cabinet demis, ar putea urmări acest obiectiv.