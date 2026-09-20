Lidera AfD, Alice Weidel, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să își asume consecințele după rezultatele slabe obținute de CDU în alegerile regionale desfășurate duminică în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin, în timp ce AfD a obținut un nou rezultat important în estul Germaniei, potrivit ANSA.

Declarațiile au fost făcute în seara de 20 septembrie, după publicarea primelor proiecții și estimări ale scrutinelor regionale. În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, AfD era creditată cu aproximativ 37% din voturi, în timp ce SPD se situa la circa 35,5%. CDU obținea aproximativ 5,5%, rezultat care o plasează în zona pragului electoral de 5%.

Alice Weidel a declarat la postul public ZDF că rezultatul CDU demonstrează, în interpretarea sa, că AfD a preluat o parte importantă din electoratul tradițional al formațiunii conservatoare.

„Asta înseamnă foarte clar, la nivel federal: Friedrich Merz trebuie să își asume consecințele. Trebuie să o facă pentru partidul său și pentru Germania”, a declarat lidera AfD, potrivit agenției italiene ANSA, care citează intervenția sa la ZDF.

Weidel a sugerat astfel că Merz ar trebui să își reevalueze poziția politică. În același timp, ea a criticat strategia CDU de a exclude cooperarea cu AfD și a afirmat că obiectivul formațiunii sale este ca, pe termen lung, să poată purta negocieri de coaliție cu CDU.

Pentru partidul condus de Friedrich Merz, rezultatul din Mecklenburg-Pomerania Occidentală reprezintă o lovitură electorală majoră.

Potrivit exit-pollului ARD citat de Reuters, CDU a obținut aproximativ 5,5% din voturi. Dacă rezultatul final se confirmă, acesta ar reprezenta cel mai slab scor al partidului într-un scrutin regional din perioada Republicii Federale, începând din 1949.

În același scrutin, AfD a ajuns la aproximativ 37%, în timp ce SPD a fost creditat cu 35,5%. Diferența dintre primele două formațiuni a fost, prin urmare, redusă, iar rezultatele finale urmau să stabilească distribuția exactă a mandatelor.

În pofida poziționării AfD pe primul loc în proiecții, formarea unei administrații regionale conduse de partid este complicată de poziția celorlalte formațiuni, care au exclus cooperarea cu AfD.

Rezultatul de la Berlin a accentuat dificultățile electorale ale CDU. Primele estimări au indicat o victorie a formațiunii Die Linke, cu aproximativ 25% din voturi, în timp ce CDU s-a situat în jurul valorii de 19%.

AfD a obținut aproximativ 16% la Berlin, potrivit datelor prezentate de Associated Press.

Cele două scrutine au avut loc la doar două săptămâni după alegerile din Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut, de asemenea, un rezultat foarte ridicat, consolidându-și poziția în mai multe landuri din estul Germaniei. ZDF a descris scrutinul din 20 septembrie drept unul dintre cele mai importante momente electorale regionale ale anului.

Friedrich Merz a recunoscut amploarea rezultatului negativ pentru CDU, calificând scorul din Mecklenburg-Pomerania Occidentală drept un „dezastru”. Cancelarul a respins însă ideea demisiei și a transmis că intenționează să rămână atât în fruntea guvernului federal, cât și la conducerea CDU.

Merz a susținut că rezultatele electorale nu schimbă necesitatea reformelor pe care guvernul său intenționează să le implementeze. Printre temele aflate pe agenda executivului se numără măsuri economice, reforma sistemului de pensii și reducerea birocrației.

Rezultatele de duminică deschid astfel o nouă etapă de presiune politică asupra cancelarului. AfD își consolidează poziția în estul Germaniei, în timp ce CDU trebuie să gestioneze unul dintre cele mai slabe rezultate regionale din istoria sa și să decidă cum își continuă strategia politică la nivel federal.