Viitorul politic al cancelarului german, Friedrich Merz, se află pe muchie de cuțit duminică, în timp ce alegătorii din două landuri cheie se prezintă la urne. Pe fondul unei guvernări erodate și al crizelor economice, partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) țintește noi victorii electorale majore.

La doar două săptămâni după un scrutin istoric în Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut cel mai bun scor al său de până acum la nivel regional se așteaptă ca partidul naționalist să absoarbă din nou voturi de la Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul conservator condus de Merz.

Proporțiile unei eventuale înfrângeri i-ar putea fi fatale cancelarului, riscând să declanșeze înlocuirea sa din funcție după doar 16 luni de mandat sau chiar să provoace alegeri anticipate, scrie The Guardian.

Berlin: Aproximativ 2,5 milioane de cetățeni cu drept de vot.

Mecklenburg-Pomerania Inferioară: Aproape 1,3 milioane de alegători în landul de pe coasta Mării Baltice.

Urnele se închid la ora locală 18:00, moment în care Merz și aliații săi vor aștepta cu sufletul la gură primele exit-poll-uri.

Cancelarul a rezistat până acum apelurilor de a demisiona, promițând să lupte pentru pachetul său de reforme economice și sociale. „Noi, ca guvern, am fost aleși pentru patru ani. Vreau să folosesc acești patru ani pentru a scoate țara din această perioadă dificilă”, a declarat Merz în fața unui grup de industriași.

Totuși, cu o cotă de popularitate prăbușită la doar 10%, situația este critică. Merz și-a anulat participarea programată la Adunarea Generală a ONU de la New York, oficialii guvernamentali invocând faptul că „prezența sa este necesară la Berlin” imediat după alegeri.

Credibilitatea sa a fost grav afectată de promisiunile neonorate privind relansarea economiei și eșecul de a izola politic AfD. Astăzi, extrema dreaptă este nu doar cel mai mare partid de opoziție din parlament, ci și numărul unu în sondajele naționale.

În Berlin, land și capitală federală deopotrivă, CDU se luptă pentru primul loc cu partidul de extremă stângă Die Linke.

Principalul câmp de luptă este criza locuințelor: Die Linke cere exproprierea marilor corporații imobiliare într-un oraș în care 85% dintre locuitori stau cu chirie, iar prețurile s-au dublat din 2014. Chiar și în această capitală cosmopolită, AfD înregistrează scoruri puternice, plasându-se pe locul trei sau patru.

Campania CDU a fost îngreunată și de gafele liderilor locali. Fostul primar Kai Wegner a renunțat la candidatura pentru realegere în iulie, după ce a fost surprins jucând tenis în timp ce orașul suferea o pană masivă de curent iarna trecută. Înlocuitorul său, șeful finanțelor locale, Stefan Evers, nu a reușit să ridice partidul în sondaje.

Situația este și mai sumbră în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, unde CDU riscă o contraperformanță istorică.

Sondajele arată o cursă strânsă între AfD și Social-Democrați (SPD), în timp ce partidul lui Merz ar putea obține pentru prima dată în ultimii 75 de ani un scor format dintr-o singură cifră. Dacă CDU pică sub pragul electoral de 5% și ratează intrarea în parlamentul regional, lovitura pentru cancelar ar fi devastatoare.

Economiștii și analiștii urmăresc atent efectele acestui val de nemulțumire. Holger Schmieding, economist-șef la Berenberg Bank, consideră că riscul unei revolte interne în CDU, care să ducă la debarcarea cancelarului, a crescut de la 20% la 35% în doar zece zile, fiind amplificat de furia alegătorilor față de scumpirea carburanților.

Deși anumiți indicatori s-au îmbunătățit sub mandatul lui Merz, costul uriaș al vieții și recesiunea industrială masivă, mai ales în sectorul auto lovit puternic de concurența chineză și-au spus cuvântul.

În plus, eforturile guvernului de a reduce numărul de migranți la granițe nu au reușit să recupereze electoratul pierdut în favoarea AfD. Extrema dreaptă a capitalizat masiv pe fondul anxietății economice, al fricii de criminalitate și al opoziției față de sprijinul ferm acordat de Merz pentru Ucraina.

Acum, partidele democratice tradiționale speră că perspectiva sumbră a unei preluări a puterii de către extrema dreaptă va mobiliza propriul electorat, inspirându-se din protestele stradale recente la care zeci de mii de germani au ieșit pentru a manifesta împotriva AfD.