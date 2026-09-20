Nu sunt un fan al lui Siegfried Vasile Mureșan. Mai ales după ce un fost prim-ministru mi-a explicat cum a fost forțat să-l preia și să-l pună pe listele la alegerile europarlamentare ale unui partid în care nu activase nici măcar o zi. A fost de ajuns un telefon de la Berlin și s-a găsit un loc pentru Siegried. Un exemplu tipic de Agamiță Dandanache care nu putea “să rămâi fără coledzi!”.

Mărturia anterioară a lui Adrian Rădulescu, fost consilier prezidențial, potrivit căreia intrarea lui în PMP s-a produs ca urmare a unui impuls puternic venit din partea serviciilor de informații nu m-a mirat. Confirma “ritualul” trecerii de la PMP la PNL. Era exact profilul cunoscut, care vota cum i se cere de către “Înalta Poartă”.

„Nu l-am adus noi, l-au adus Serviciile și ni l-au băgat pe gât spunând că e mare român şi ni l-au băgat, dar şi pe primul loc”, povestea Adrian Rădulescu. Marele merit al lui Vasilică? Nu era patriotismul, ci apartenența la structurile germane de putere: „Serviciile ne-au spus că e marele român care a lucrat în guvernul german, care are relații și care poate să ne reprezinte”, spunea același Rădulescu, la Gândul.

Vă recomand să faceți un exercițiu. Să citiți CV-ul și traseul politic al lui Siegfried Vasilică Mureșan. Pare o poveste de succes, un basm modern. Dacă ai însă anii mei de presă și consultanță politică, în care ai văzut cum se fabrică, se lustruiesc și se reciclează „salvatorii” României, înțelegi rapid schema. Vasilică Mureșan nu este un politician român organic. Este, la modul cel mai precis, un Siegfried Mureșan, produs al Berlinului, validat la Bruxelles și livrat, cu fundiță, în România.

Traseul lui Siegfried Mureșan sfidează legile gravitației politice autohtone. N-a lipit niciodată un afiș în ploaie, n-a stat la ușa vreunui președinte de filială județeană, nu a pierdut nopți numărând voturi și nu știe cum miroase o campanie electorală reală la Vaslui, Teleorman sau Mehedinți. Pentru el, contactul cu politica românească s-a făcut direct la Business Class. A fost parașutat la vârful listelor, la ordin.

Să ne înțelegem. Nu-i contest calitățile intelectuale, ci interesul față de nevoile românilor. Am scris despre voturile pe care le-a dat în calitate de europarlamentar. Toate în concordanță cu interesele Ursulei & Co, cu versul „Deutschland, Deutschland über alles” drept motto.

De altfel este normal.

Ascensiunea lui Siegfried Mureșan nu începe la București, ci la Berlin. Acolo a studiat, la Universitatea Humboldt, și tot acolo a primit o bursă a statului german în Bundestag. A fost momentul în care a intrat sub aripa protectoare a lui Gunther Krichbaum, un greu al CDU, la aceea vreme partidul Angelei Merkel. Era președinte al Comisiei pentru afaceri europene și, astăzi, este ministru de stat în Guvernul Merz. Tânărul absolvent român devine consilierul lui Krichbaum.

Nu era consiliere, era ucenicie.

Berlinul își pregătea un pion. Krichbaum, un politician cu o agendă profund hegemonică, același care, ani mai târziu, făcea presiuni imense cerând activarea Articolului 7 împotriva României pentru a-și proteja interesele sub stindardul „statului de drept”. El este adevăratul patron politic al lui Mureșan.

Din biroul mentorului său german, Mureșan a fost extras și transferat direct în inima aparatului european, la Partidul Popular European (PPE).

Când ai „bilet de voie” semnat de Berlin, ușile de la Bruxelles se deschid singure. Așa a ajuns rapid omul de încredere al unui alt lider german influent, Manfred Weber (șeful PPE). Așa a devenit purtător de cuvânt al PPE și, mai târziu, negociator șef pentru bugetul UE.

Germania, cel mai mare plătitor net la bugetul european, avea nevoie de un om controlabil la butoanele financiare. Au pus un „român”.

Odată „școlit” și „ștanțat” cu aura bruxelleză, produsul a fost exportat pe piața românească. Aici intervine docilitatea Sistemului de la București, care recunoaște imediat comenzile venite de la „Înalta Poartă”.

În 2014, PMP-ul lui Traian Băsescu îl așază pe locul 2 la europarlamentare, decapitând nume cu greutate din partid, precum Teodor Baconschi, pentru a-i face loc unui ilustru necunoscut. De ce? Pentru că s-a cerut de la “servicii”.

În 2019, produsul este transferat la PNL sub Ludovic Orban, primește locul 3 și un nou mandat. În 2024, sub oblăduirea lui Nicolae Ciucă, se așază din nou, extrem de confortabil, pe un loc eligibil al listei comune PSD-PNL.

Trei scrutine, trei partide diferite, cu trei lideri complet diferiți. Această supraviețuire absolută ne arată un singur lucru: Mureșan nu este omul intereselor românești. Este omul Berlinului de la Bruxelles, menținut în funcție cu voturi din România.

Astăzi, băieții deștepți din sistem ne vând, pe rețelele sociale, o idee nouă: Siegfried Mureșan ar fi o variantă excelentă pentru funcția de prim-ministru.

Am mai trăit filmul ăsta. Periodic, ni se servește mediatic câte un personaj providențial, civilizat, cu ștaif occidental, menit să ne salveze.

Sistemul se autoconservă admirabil. Produce clone, le dă o spoială europeană, iar noi plătim factura ca proștii.

Siegfried Mureșan nu este un fenomen și nici o minune politică. Este un proiect calculat. Dacă mâine va ajunge la Palatul Victoria, nu vă faceți iluzii: nu va guverna România, ci va asigura doar managementul cuminte al filialei locale, conform indicațiilor din centrală. Cum e stăpânul, e și valetul.