Jurnalista și candidata la alegerile regionale din Peru, Susy Aponte, în vârstă de 44 de ani, a fost împușcată mortal sâmbătă, 19 septembrie, în timp ce desfășura o activitate electorală într-o piață din orașul Caraz, regiunea Áncash, au anunțat autoritățile peruane. Alte cinci persoane au fost rănite în atac, iar poliția a reținut un cetățean venezuelean considerat suspect în acest caz.

Aponte, cunoscută și sub numele de „La China Polo”, candida pentru funcția de guvernator al regiunii Áncash la alegerile regionale și municipale programate pentru 4 octombrie.

În paralel cu activitatea politică, administra platforma de știri „China Polo Dominical”, prin intermediul căreia publica materiale despre presupuse nereguli și cazuri de corupție, inclusiv în cadrul poliției.

Potrivit informațiilor publicate de presa peruană, atacul s-a produs în jurul orei 12:40, în zona unei piețe din Caraz. Susy Aponte se afla împreună cu membri ai formațiunii sale politice și cu susținători, în cadrul activităților de campanie.

Poliția Națională a Peru a anunțat că cinci persoane au fost rănite de gloanțe. Victimele au fost transportate la Spitalul San Juan de Dios din Caraz, iar două dintre persoanele rănite au fost ulterior transferate la Huaraz, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale.

În urma operațiunilor desfășurate după atac, poliția a reținut un cetățean venezuelean, în vârstă de 30 de ani, indicat drept presupus autor al atacului. O armă de foc ar fi fost găsită asupra acestuia. Ancheta trebuie să stabilească însă circumstanțele exacte și eventualele responsabilități ale altor persoane.

Crima atrage atenția și asupra unor amenințări despre care Susy Aponte vorbise public cu puțin timp înainte de atac.

Jurnalista afirmase pe rețelele sociale că primise apeluri provenite din penitenciare și că fusese avertizată cu privire la un posibil atac asupra sa. Ea susținuse, de asemenea, că depusese o plângere la autorități. Nu există, în acest moment, o concluzie oficială care să stabilească dacă aceste amenințări au legătură directă cu asasinarea sa.

Aponte devenise cunoscută prin materialele publicate online și prin acuzațiile privind presupuse acte de corupție în instituții publice. În perioada campaniei electorale, ea a continuat să publice materiale jurnalistice și investigații pe platforma sa.

Ministerul Public din Peru a anunțat deschiderea unei anchete preliminare pentru presupusa infracțiune de feminicid. Procurorii urmează să stabilească modul în care s-a produs atacul, mobilul crimei și responsabilitatea persoanelor implicate.

Printre primele măsuri dispuse se numără ridicarea trupului victimei și colectarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona în care a avut loc atacul. O echipă specializată a Diviziei de Omucideri din Lima a fost trimisă în regiunea Áncash pentru a sprijini ancheta.

🚨 #LOÚLTIMO #URGENTE | En medio de una actividad política en un mercado en Caraz, la candidata al gobierno regional de Áncash por el movimiento regional Socios por Áncash, Susy Aponte Polo de Tello, mejor conocida como "La China Polo", fue ases1'nada. El atentado dejó a otras… https://t.co/qheWLvlivH pic.twitter.com/ntUkfBHCOg — Roger García (@Aderly) September 19, 2026

Și autoritățile electorale au reacționat după asasinarea candidatei. Oficiul Național pentru Procese Electorale (ONPE) a cerut atenție sporită din partea instituțiilor responsabile de securitate în perioada campaniei, în condițiile în care numeroși candidați desfășoară activități în spații publice. Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a condamnat atacul și a cerut ca ancheta să stabilească rapid circumstanțele și responsabilitățile.

Consiliul Presei din Peru a solicitat o anchetă pentru stabilirea mobilului și a responsabililor. Organizația a atras atenția că au existat și alte cazuri de jurnaliști asasinați care nu au fost pe deplin elucidate.

Datele citate de AFP arată că patru jurnaliști peruvieni au fost uciși în 2025, potrivit poliției. Asasinarea lui Susy Aponte intervine, astfel, într-un context în care siguranța jurnaliștilor și a candidaților reprezintă o preocupare în perioada premergătoare alegerilor regionale și municipale din Peru.

Defensoría del Pueblo a cerut, la rândul său, măsuri urgente pentru protejarea candidaților și o anchetă rapidă și completă în cazul crimei. Instituția a precizat că atacul a avut loc în timpul unei caravane electorale și a confirmat că cinci persoane au fost rănite.

Deocamdată, autoritățile peruane nu au stabilit public motivul crimei. Faptul că Susy Aponte era atât jurnalistă, cât și candidată, precum și existența unor amenințări reclamate anterior sunt elemente care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Principalul suspect se află în custodia autorităților, iar procurorii și poliția continuă să verifice probele, imaginile de supraveghere și eventualele legături dintre atac și activitatea jurnalistică sau politică a victimei.