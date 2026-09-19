Documente FBI desecretizate recent aduc noi informații despre discuțiile purtate în perioada de tranziție dintre administrația Barack Obama și fostul guvernator al statului Illinois, Rod Blagojevich, în legătură cu postul de senator devenit vacant după alegerea lui Obama la Casa Albă, potrivit Fox News.

Este vorba despre formulare FBI FD-302, care consemnează interviurile agenților federali cu Obama și Rahm Emanuel, viitorul său șef de cabinet. Fox News a obținut documentele, parțial redactate, iar notele arată că Lisa Madigan, pe atunci procuror general al statului Illinois, era una dintre persoanele luate în calcul pentru postul din Senat.

Potrivit notelor de la interviul lui Obama, acesta a fost întrebat dacă știa despre discuțiile purtate de Emanuel cu administrația lui Blagojevich privind posibilitatea ca Lisa Madigan să fie numită senator în schimbul susținerii unor proiecte legislative.

Documentul consemnează că Emanuel știa că Madigan era un candidat acceptabil pentru Obama și că avea un canal deschis de comunicare cu administrația guvernatorului.

În propriul interviu, Emanuel le-a spus anchetatorilor că, pe 8 decembrie 2008, s-a întâlnit cu David Axelrod și senatorul Dick Durbin. Potrivit notelor FBI, cei trei au considerat că Lisa Madigan ar fi un candidat bun pentru Senat. Ulterior, Emanuel l-ar fi contactat pe John Harris, șeful de cabinet al lui Blagojevich, pentru a discuta avantajele numirii acesteia.

A doua zi, pe 9 decembrie 2008, Blagojevich a fost arestat la domiciliul său din Chicago, în cadrul anchetei federale privind tentativa de a obține beneficii politice în schimbul numirii succesorului lui Obama în Senat.

Documentele oferă și detalii despre o altă variantă analizată de echipa lui Obama. Președintele ales o dorea inițial pe Valerie Jarrett pentru postul din Senat, însă ulterior a decis să o numească în administrația sa, ca consilier principal. Emanuel ar fi preferat ca Jarrett să rămână candidată pentru Senat, considerând că prezența ei în noua administrație ar fi fost complicată din cauza apropierii personale de Obama.

Ulterior, printre numele luate în calcul s-au aflat Tammy Duckworth, Jan Schakowsky și Jesse Jackson Jr. Obama ar fi transmis că nu dorește să influențeze decisiv alegerea, dar i-ar fi cerut lui Emanuel să comunice administrației lui Blagojevich că este interesat de desemnarea unei persoane capabile să reprezinte Illinois și să câștige alegerile din 2010.

În cele din urmă, Blagojevich l-a numit pe Roland Burris în Senatul SUA.

Blagojevich a fost condamnat pentru corupție și a executat aproape opt ani de închisoare. Donald Trump i-a comutat pedeapsa în 2020, iar în 2025 i-a acordat grațierea completă.

Noile documente nu demonstrează însă, prin ele însele, că fostul președinte Barack Hussein Obama ar fi participat la o înțelegere ilegală. Ele consemnează în principal discuțiile despre candidații pentru postul de senator și contactele dintre echipa lui Obama și reprezentanții lui Blagojevich.