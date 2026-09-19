Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare militară către Ucraina în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari, destinată modernizării apărării antiaeriene, precum și furnizării de echipamente și servicii asociate, potrivit Market Screener. Notificarea transmisă Congresului american a fost făcută vineri, 18 septembrie, iar tranzacția nu este încă finalizată.

Dacă achiziția va fi încheiată, Ucraina ar urma să o finanțeze printr-o combinație de contribuții europene și fonduri americane din programul Foreign Military Financing (FMF), alocate în timpul administrației fostului președinte Joe Biden. Vânzarea trebuie să treacă însă prin procedura de examinare a Congresului SUA.

Potrivit Departamentului de Stat, pachetul include rachete de tip S-300 clone, rachete GAM-67, sisteme de rachete pentru apărare antiaeriană cu ghidare laser și rază extinsă, precum și kituri pentru modificarea lansatoarelor și a sistemelor mobile de lansare.

Lista mai include radare pentru sisteme de combatere a dronelor și alte sisteme de armament. Echipamentele sunt destinate consolidării capacității Ucrainei de a detecta și intercepta amenințările aeriene.

Valoarea estimată a tranzacției este de aproximativ 2,7 miliarde de dolari, iar aprobarea Departamentului de Stat reprezintă un pas procedural care permite continuarea procesului, nu o confirmare că toate echipamentele vor fi livrate.

Un element important al acordului este mecanismul de finanțare. Departamentul de Stat a precizat că, în cazul finalizării achiziției, Ucraina va utiliza atât contribuții europene, cât și fonduri americane FMF.

Programul Foreign Military Financing oferă granturi care permit statelor partenere să cumpere arme și echipamente de apărare produse în Statele Unite. În acest caz, fondurile FMF alocate anterior ar fi integrate într-un mecanism financiar legat de Fondul de Investiții pentru Reconstrucția Ucrainei.

„Fondurile FMF vor fi contabilizate drept contribuție de capital a SUA la Fondul de Investiții pentru Reconstrucția Ucrainei, printr-o rambursare în raport de 1 la 1”, a transmis Departamentul de Stat, potrivit Reuters.

Fondul de Investiții pentru Reconstrucția SUA-Ucraina a fost înființat prin acordul semnat de cele două țări la 30 aprilie 2025. Documentul prevede o cooperare economică destinată investițiilor și reconstrucției Ucrainei.

Fondul a devenit operațional treptat. În martie 2026, acesta a anunțat prima sa investiție, într-o companie ucraineană specializată în tehnologii pentru drone și sisteme de comunicații și autonomie pentru vehicule aeriene fără pilot.

În iunie 2026, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că fondul continuă să dezvolte investiții în domenii precum energia, infrastructura, mineralele critice și producția cu utilizare duală.

Anunțul privind posibila vânzare către Ucraina a fost făcut în aceeași zi în care președintele Donald Trump a promulgat o amplă lege privind sancțiunile împotriva Rusiei. Potrivit Reuters, noua legislație permite intensificarea presiunii economice asupra Moscovei.

În paralel, Trump a declarat la începutul lunii că intenționează să solicite statelor europene rambursarea costurilor suportate de Statele Unite pentru ajutorul militar și munițiile furnizate anterior Ucrainei, relatează Reuters.

Pentru Ucraina, noul pachet propus pune accentul pe apărarea antiaeriană și pe capacitatea de combatere a dronelor, două componente importante ale apărării în războiul cu Rusia. Totuși, până la finalizarea procedurii din Congres și încheierea tranzacției, nu există o confirmare că întregul pachet va fi achiziționat și livrat în forma anunțată.