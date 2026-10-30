Republica Moldova. Fost ministru al Economiei în România, Claudiu Năsui, și actual ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, susține Unirea Republicii Moldova cu România. Oficialul, care a primit cetățenia Republicii Moldova în august 2026, afirmă că ar face campanie în favoarea reunificării și ar vota „DA” dacă ar fi organizat un referendum.

Năsui consideră că Unirea ar aduce beneficii economice și de securitate ambelor state. Printre acestea a enumerat creșterea investițiilor, salarii mai mari, intensificarea comerțului și reducerea riscurilor pentru mediul de afaceri.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Cotidianul.md. Claudiu Năsui s-a născut în România, în 1985. A fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Guvernul condus de Florin Cîțu și deputat USR în Parlamentul României.

Întrebat dacă susține reunificarea Republicii Moldova cu România, ministrul a răspuns afirmativ. El a spus că ar participa la o campanie pentru Unire și ar vota în favoarea acesteia, indiferent de malul Prutului pe care s-ar afla.

„Dacă ar fi curând un referendum, aș face campanie și aș vota «DA» pentru Unire, și pe un mal al Prutului, și pe celălalt. Cred că ar fi bine și pentru România, și pentru Republica Moldova. Nu este o chestiune din care doar unul ar beneficia, iar celălalt ar plăti”, a afirmat oficialul.

Năsui a respins astfel ideea că reunificarea ar avantaja doar unul dintre state. În opinia sa, integrarea mai strânsă ar aduce câștiguri economice și ar consolida securitatea ambelor țări.

Printre avantajele economice ale Unirii, ministrul a menționat eliminarea controalelor vamale dintre cele două state și intensificarea schimburilor comerciale. El a făcut referire la problemele care afectează în prezent circulația mărfurilor peste Prut.

Potrivit lui Năsui, autoritățile de la București și Chișinău discută deja despre soluții pentru fluidizarea comerțului. Subiectul a fost abordat și în timpul recentei vizite a Guvernului României în Republica Moldova. Ministrul a mai enumerat creșterea siguranței și reducerea riscului de țară. Acesta consideră că o integrare mai amplă ar putea diminua percepția investitorilor asupra riscurilor din Republica Moldova.

Năsui a explicat că un risc mai mic ar putea atrage mai multe investiții. Acestea ar genera, la rândul lor, o cerere mai mare de forță de muncă și ar putea contribui la creșterea salariilor.

„Atunci când ai risc de țară mai mic, ai de fapt investiții mai multe. Iar atunci când ai investiții mai multe, ai de exemplu o licitație pe oameni, pe forță de muncă mai mare. Asta înseamnă salarii mai mari. Asta înseamnă un domino întreg de lucruri economice benefice”, a explicat ministrul.

Pe 25 august 2026, președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care i-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Trei zile mai târziu, Năsui a fost învestit în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Pentru a prelua portofoliul de la Chișinău, acesta a renunțat la mandatul de deputat în Parlamentul României.

În interviul pentru Cotidianul.md, oficialul a vorbit despre adaptarea la Chișinău și despre apropierea dintre cele două state.

„Eu mă simt în Chișinău ca acasă. Și o zic în cel mai propriu mod. Nu mi se pare că diferențele sunt atât de mari. Și mi se pare că, de facto, apropierea este deja acolo și mai rămâne chestiune politică”, a declarat Năsui.

La finalul interviului, Năsui a vorbit despre obiectivele pe care și le-a propus în mandatul de la Chișinău. Acesta a menționat dezvoltarea economiei și promovarea reformelor care să transforme Republica Moldova într-un model pentru alte țări.