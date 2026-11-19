Sorin Grindeanu a criticat modul în care a fost gestionată controversa provocată de nunta fiicei lui Ilie Bolojan, organizată la Oradea. Liderul PSD a comparat reacțiile de după acest eveniment cu cele apărute în urma botezului din familia lui Alfred Simonis, la care a participat în calitate de naș, și a acuzat o „fugă de răspundere” în cazul nunții.

Întrebat despre diferențele dintre nunta de la Oradea și botezul de la Timișoara, Sorin Grindeanu a făcut referire la reacția sa publică de după evenimentul organizat de Alfred Simonis.

„Vreau să vă spun o diferență dincolo de mercurialul la blana de șinșila versus rochia doamnei sau partenerei doamnei Bolojan și așa mai departe. Eu am ieșit a doua zi. După nuntă. După botez, scuzați-mă. Nu pentru prima dată, am fost nași și la ceilalți copii a lui Alfred Simonis, spunând că îmi cer scuze pentru imaginea pe care am reușit noi în sens negativ să o proiectăm, părând ca așa o mulțime ruptă de realitatea românilor, de realitatea din ultimul an și jumătate când românii au dus-o din rău în mai rău, ruptă de pensiile înghețate, de taxe mai mari, de o economie care merge prost”, a declarat Sorin Grideanu la Digi24.

Liderul PSD a afirmat că veniturile sale îi permit să participe la astfel de evenimente private, însă a susținut că acest lucru nu înlătură responsabilitatea privind imaginea transmisă publicului.

„Și pentru asta, deși personal, pot să spun că nu sunt un om care am venituri mici. Am un salariu, fiind al treilea om în stat, mai mult decât decent și îmi permit să-mi iau un costum când sunt naș și un papion și să merg la un eveniment de acest tip.”

Sorin Grindeanu a declarat că diferența dintre cele două situații constă în asumarea publică a reacțiilor provocate de evenimente. Acesta a criticat răspunsul oferit în urma nunții de la Oradea, considerând că responsabilitatea pentru controversa apărută a fost evitată.

„Dar am considerat necesare aceste scuze din această perspectivă versus fuga de răspundere de la nunta din weekendul trecut. Dar fiecare își gestionează lucrurile așa cum crede. Pentru că mie mi s-a părut o fuga de răspundere, o negare, ceea ce, mă rog, românii vor decide dacă e bine sau nu.”

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea, a generat controverse după apariția unor informații și imagini privind utilizarea unei mașini SPP pentru transportul unor invitați. Ilie Bolojan a respins acuzațiile formulate la adresa sa și a susținut că evenimentul a fost unul decent.

În cadrul aceluiași interviu, Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre posibilitatea înființării unei comisii parlamentare de anchetă în legătură cu evenimentul de la Oradea. Întrebat dacă inițiativa reprezintă o nouă colaborare între PSD și AUR, liderul social-democrat a respins această interpretare și a afirmat că propunerea a fost susținută de toate partidele în Biroul permanent.

„Toată lumea. Și PNL și USR a votat comisia. Deci nu PSD-AUR. Și noi am votat celelalte comisii de anchetă. A fost în unanimitate votul pe înființarea acestei comisii în BP. Sigur că va veni în plen. Dar în biroul permanent toată lumea a fost de acord să există această comisie de anchetă legată de subiectul respectiv.”

Întrebat dacă este necesară înființarea unei asemenea comisii, Sorin Grindeanu a răspuns:

„Dacă toată lumea a zis da, inclusiv PNL, înseamnă că e nevoie.”

Potrivit declarațiilor liderului PSD, propunerea privind înființarea comisiei a primit vot unanim în Biroul permanent, urmând să fie supusă votului în plen.