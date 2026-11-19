Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a luat parte la Summitul internațional „Their Future. Our Responsibility”, eveniment organizat la Varșovia de către Prima Doamnă a Poloniei, Marta Nawrocka. În cadrul intervenției sale, aceasta a transmis un mesaj puternic privind echilibrul dintre accesul la tehnologie și protecția minorilor, subliniind că protejarea tinerilor în mediul virtual nu presupune izolarea lor de progres, ci garantarea unui spațiu sigur în care să se poată dezvolta.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 18–19 noiembrie 2026 și a reunit figuri marcante la nivel internațional, având ca temă centrală bunăstarea noilor generații în era digitală. Potrivit informațiilor publicate pe pagina oficială România în Lumină, discuțiile au depășit granițele naționale pentru a găsi soluții comune la provocările actuale ale internetului.

„Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat, în perioada 18–19 noiembrie 2026, la Summitul „Their Future. Our Responsibility”, găzduit la Varşovia de Prima Doamnă a Republicii Polone, Marta Nawrocka. La masa dialogului s-au aflat şi Primele Doamne din Ucraina şi Lituania, alături de Trimisul special al Statelor Unite ale Americii pentru iniţiativa „Fostering the Future”, Charity Wallace. Împreună, au adus în atenţie o responsabilitate care ne uneşte dincolo de graniţe: aceea de a le oferi copiilor un viitor în care să fie protejaţi, ascultaţi şi încurajaţi să se dezvolte”.

Acest summit reprezintă o continuare directă a demersului global „Fostering the Future Together”, inițiat în luna martie a acestui an la Washington de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, proiect dedicat securității și echilibrului emoțional al copiilor pe platformele online.

În fața oficialilor prezenți în capitala Poloniei, Mirabela Grădinaru a insistat asupra faptului că rolul adulților și al instituțiilor este să transforme lumea digitală într-un aliat al educației, fără a îngrădi curiozitatea sau șansele de dezvoltare ale celor mici.

„În intervenţia sa, Mirabela Grădinaru a vorbit despre responsabilitatea pe care o avem cu toţii de a proteja copiii în lumea digitală, fără a le limita accesul la oportunităţile pe care aceasta le oferă. Pentru că tehnologia trebuie să fie un sprijin în dezvoltarea lor, nu un risc pentru siguranţa şi echilibrul lor”, se precizează în postare.

Totodată, discursul a evidențiat necesitatea de a le oferi copiilor un cadru în care temerile și nevoile lor să fie ascultate cu real interes. Pentru a ilustra modul în care societatea civilă și instituțiile pot colabora eficient, reprezentanta României a prezentat două inițiative locale de succes: campania de prevenție derulată de asociația „Zi de Bine”, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și al Ministerului Sănătății, precum și cunoscutul program „Ora de Net”, implementat de organizația Salvați Copiii România.

Dincolo de prezentarea proiectelor existente, Mirabela Grădinaru a tras un semnal de alarmă cu privire la nevoia unor instrumente clare de educație digitală destinate atât părinților, cât și cadrelor didactice. Aceasta a punctat că platformele și tehnologiile moderne ar trebui concepute încă din faza de dezvoltare cu mecanisme solide de protecție a minorilor.

Deoarece pericolele din mediul online nu țin cont de granițe, partenera președintelui României a pledat pentru o cooperare internațională reală, prin care schimbul de experiență să genereze măsuri concrete. Siguranța tinerilor este o misiune colectivă, care nu poate fi lăsată exclusiv pe umerii unei singure familii sau ai unui singur stat.

„A proteja copiii în lumea digitală nu înseamnă a-i ţine departe de viitor, ci a ne asigura că viitorul este un loc sigur pentru ei.” Acesta a fost mesajul central transmis de România la Varșovia, un apel la solidaritate și acțiune imediată pentru ca fiecare copil să aibă șansa de a învăța și de a crește într-un ecosistem digital sănătos.