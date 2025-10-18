Care sunt cele patru tipologii ale tinerilor din România. Studiu

Pentru tinerii din Generaţia Z, echilibrul mental contează mai mult decât orice alt aspect al vieţii, iar ameninţările care îi îngrijorează cel mai mult sunt războiul şi extremismul. Concluziile apar în studiul „Student în România. Tânăr în România”, o cercetare reprezentativă la nivel naţional care analizează modul în care tinerii se raportează la educaţie, muncă, sănătate, tehnologie şi societate. Studiul a fost lansat joi şi include atât studenţi, cât şi tineri care nu urmează o facultate.

Rezultatele arată o generaţie atentă la realitate, capabilă să filtreze informaţia şi să se adapteze unui mediu economic complex. 62% dintre studenţi spun că sunt bine informaţi financiar, 86% cred că pot recunoaşte ştirile false, iar 81% afirmă că pot identifica tentative de fraudă online. De asemenea, 81% dintre studenţi folosesc servicii de e-banking, faţă de 71% dintre tinerii care nu sunt înscrişi la facultate.

Conform studiului, generaţia Z preferă domeniile care oferă libertate şi oportunităţi de dezvoltare. IT-ul rămâne prima alegere pentru o carieră stabilă, iar 40% dintre respondenţi ar alege antreprenoriatul. Totodată, 85% dintre tineri spun că îşi doresc mai multă educaţie financiară, pentru a fi mai pregătiţi pentru viitor şi independenţă economică.

Tineri preocupaţi de stabilitatea politică şi riscurile globale

Comparativ cu anii anteriori, tinerii români sunt mai atenţi la contextul politic şi global decât la piaţa muncii. 58% dintre studenţi urmăresc situaţia politică internă, iar 14% sunt preocupaţi de evoluţiile internaţionale. Presa online, podcasturile şi platformele cu conţinut bazat pe inteligenţă artificială devin principalele surse de informare, în timp ce reţele precum TikTok şi Facebook pierd teren.

Când au fost întrebaţi ce îi sperie cel mai mult, 58% dintre studenţi au indicat schimbarea de regim politic, 39,8% teama de război, iar 36,8% extremismul. Alte temeri importante sunt boala (31,3%), sărăcia (29,2%), singurătatea (22,3%), pierderea sprijinului familiei (22,3%) şi umilirea publică (16,3%). Doar 13,6% se tem de şomaj. Totodată, 48,2% consideră războiul din Ucraina drept cel mai îngrijorător eveniment internaţional, urmat de ascensiunea mişcărilor extremiste (16,3%) şi schimbările politice din SUA (13,6%).

Facultatea este privită ca o etapă necesară pentru obţinerea unui loc de muncă mai bun şi pentru stabilitate socială, însă 57% dintre studenţi cred că sistemul de învăţământ superior se concentrează prea mult pe teorie şi prea puţin pe practică. Cercetătorul Darie Cristea afirmă că „generaţia Z este cea mai ciudat încercată din istorie, tinerii îşi doresc o identitate, nu doar o carieră”.

Secretarul general al BRD, Flavia Popa, spune că banca urmăreşte să sprijine această generaţie prin proiecte educaţionale şi programe dedicate: „Tinerii reprezintă pentru BRD o prioritate strategică (...) Această cercetare ne arată cum gândesc, ce îi preocupă şi cum putem fi un partener relevant în formarea lor – nu doar financiară, ci şi umană şi profesională.”

La rândul său, Vlad Tăuşance, manager de proiect în cadrul Fundaţiei Friends For Friends, consideră că studiul arată „o generaţie în acelaşi timp îngrijorată şi pragmatică, curioasă şi precaută, care dovedeşte încredere în sine şi practică gândirea critică”.

Antropologul Radu Umbreş şi sociologul Răzvan Şerban au identificat patru profiluri distincte de tineri: Gandalf, Scarlett O’Hara, Hermione Granger şi Jack Sparrow.

Gandalf (37%) – orientaţi spre dezvoltare personală şi altruism, pun accent pe vocaţie, echilibru şi călătorii. Se tem mai ales de război şi extremism.

Scarlett O’Hara (27%) – caută recunoaştere şi statut social, provin mai ales din mediul rural, sunt foarte activi pe reţele sociale şi preocupaţi de stabilitate financiară.

Hermione Granger (26%) – echilibraţi, realişti, cu educaţie ridicată, pun accent pe iubire şi sănătate, au intenţie redusă de emigrare.

Jack Sparrow (12%) – mai apatici şi fără motivaţie clară, provin din mediul rural, au venituri mici şi un consum cultural scăzut.

Antropologul Radu Umbreş consideră că această generaţie este „cea mai privilegiată, cea mai norocoasă şi cea mai afluentă din istoria României”. În opinia sa, „temerea lor privind starea mentală arată că o duc bine. Dacă ai ajuns să te preocupi de acest lucru, înseamnă că nu mai lupţi pentru supravieţuire.”

Cercetarea face parte din programul Mindcraft Academy, dezvoltat de Fundaţia Friends For Friends şi susţinut strategic de BRD – Groupe Société Générale, având scopul de a înţelege mai bine nevoile şi aşteptările tinerilor din România.