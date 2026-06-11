Președintele american Donald Trump a declarat că a vorbit direct cu oficiali iranieni după ce Statele Unite au lansat noi lovituri asupra unor obiective militare și sisteme de apărare aeriană din Iran, potrivit publicației SkyNews.

Afirmația a fost făcută în contextul escaladării tensiunilor dintre Washington și Teheran, după două nopți consecutive de atacuri americane.

Potrivit declarațiilor lui Trump, oficialii iranieni i-ar fi cerut să oprească atacurile, iar președintele american a sugerat că operațiunile militare s-ar putea încheia în curând.

La scurt timp însă, un oficial iranian citat de presa de stat a respins informația și a susținut că nu a existat nicio discuție directă între cele două părți.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a finalizat o nouă serie de atacuri asupra unor capacități de supraveghere militară, sisteme de comunicații și instalații de apărare aeriană iraniene.

Washingtonul a descris operațiunea drept un răspuns la ceea ce consideră a fi agresiuni continue din partea Iranului.

Loviturile au avut loc după ce administrația Trump a acuzat Iranul de implicare în atacuri împotriva intereselor și aliaților americani din regiune.

În timp ce Trump afirmă că există contacte directe și că Iranul caută o soluție pentru reducerea tensiunilor, autoritățile iraniene au negat categoric existența unor astfel de discuții.

Oficialii de la Teheran au calificat declarațiile președintelui american drept neadevărate și au susținut că acestea urmăresc să justifice continuarea operațiunilor militare.

🚨💥Estados Unidos intensificó este miércoles su ofensiva contra Irán con una nueva ola de bombardeos ordenados por Donald Trump en represalia por las agresiones de Teherán. Los ataques, el segundo día consecutivo, impactaron zonas estratégicas del sur cerca del estrecho de… pic.twitter.com/Qnp3cFOOpj — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 11, 2026

De asemenea, Iranul a avertizat că recentele atacuri americane subminează armistițiul existent și cresc riscul unei extinderi a conflictului în regiune.

În ciuda confruntărilor militare, surse diplomatice și oficiali citați de Reuters și alte publicații internaționale afirmă că discuțiile privind un posibil acord între Washington și Teheran continuă.

Negocierile ar include teme precum sancțiunile economice și accesul Iranului la fonduri înghețate în străinătate.

Evoluțiile din ultimele zile au avut deja efecte asupra piețelor energetice și asupra traficului maritim din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.