Marile companii internaționale își îndreaptă tot mai mult atenția către tehnologiile de ultimă generație dezvoltate în China. În ciuda tensiunilor geopolitice crescute și a restricțiilor severe impuse de Washington, corporații precum Apple, Ford sau Volkswagen adoptă soluții chinezești din domenii strategice precum inteligența artificială, bateriile pentru vehicule electrice și software-ul auto, conform CNBC.

Parteneriatele globale dintre giganții occidentali și firmele asiatice s-au multiplicat rapid în ultima perioadă. Apple colaborează cu Alibaba și Baidu pentru a livra servicii de inteligență artificială pe piața din China, în timp ce Ford utilizează tehnologia avansată a celor de la CATL pentru producția de baterii. În paralel, grupul german Volkswagen dezvoltă vehicule electrice inteligente în parteneriat cu Xpeng, iar Stellantis își extinde accelerat colaborarea cu producătorul Leapmotor.

Experții din domeniu subliniază că asistăm la o transformare structurală a economiei globale. China a depășit faza în care reprezenta doar o piață mare de desfacere sau o zonă cu forță de muncă ieftină, transformându-se într-un veritabil pol global de inovație tehnologică.

„În urmă cu cinci ani, China era în primul rând locul unde companiile globale mergeau să vândă. Astăzi, în anumite sectoare, este locul unde merg pentru a obține capabilități”, a declarat Kitty Fok, director general al IDC China.

În sectorul auto, producătorii chinezi de vehicule electrice, printre care BYD, Changan și Chery, au ajuns să controleze aproape 63% din piața mondială în anul 2025. În ceea ce privește bateriile, marii jucători din China, respectiv CATL, BYD, CALB și Gotion, au cumulat o cotă globală de aproape 70%.

Factori precum costurile reduse, capacitatea masivă de producție, integrarea perfectă a lanțurilor de aprovizionare și ritmul alert al inovării fac extrem de dificilă renunțarea la furnizorii chinezi. De exemplu, Ford colaborează cu CATL pentru a integra tehnologia bateriilor litiu-fier-fosfat într-o uzină din Michigan, proiect evaluat la 3,5 miliarde de dolari. Înlocuirea acestor tehnologii este aproape imposibilă pe termen scurt, deoarece schimbarea unui furnizor din industria auto necesită ani întregi de dezvoltare, testare și certificare.

O tendință similară începe să se manifeste și în sectorul inteligenței artificiale. Un studiu recent realizat de IDC în rândul companiilor europene arată că adopția modelelor de AI dezvoltate în China nu este motivată doar de prețurile scăzute, ci mai ales de performanță, nivelul ridicat de securitate și respectarea cerințelor de conformitate.

Spre deosebire de companiile americane precum OpenAI și Anthropic, giganții chinezi precum Alibaba și DeepSeek s-au concentrat pe furnizarea de modele open-source. Această abordare a facilitat integrarea rapidă a soluțiilor chinezești de către comunitățile de dezvoltatori din întreaga lume.

Totodată, restricțiile comerciale americane privind accesul Chinei la semiconductori avansați au avut un efect de boomerang, stimulând dezvoltarea tehnologiilor autohtone și creșterea eficienței energetice și operaționale.

Deși extinderea tehnologică a Chinei va întâmpina rezistență în domenii sensibile precum securitatea națională, apărarea, securitatea cibernetică sau cipuri de ultimă generație, analiștii estimează că influența chineză va continua să crească în sectoare majore precum robotica, dronele, electronicele de consum, bateriile, vehiculele electrice și anumite segmente ale inteligenței artificiale.