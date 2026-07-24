Volkswagen a raportat o scădere puternică a profitului în trimestrul al doilea din 2026 și și-a redus prognoza de venituri pentru întregul an, pe fondul prăbușirii vânzărilor din China, al costurilor excepționale și al presiunilor tot mai mari din industria auto globală, potrivit Le Figaro.

Potrivit rezultatelor financiare publicate vineri de grupul german, profitul net s-a diminuat cu aproape o treime față de aceeași perioadă a anului trecut.

Compania, cu sediul la Wolfsburg, a anunțat că în perioada aprilie–iunie profitul net s-a redus la 1,54 miliarde de euro, în timp ce profitul operațional a scăzut cu 9,5%, până la aproximativ 3,47 miliarde de euro.

Rezultatele au fost afectate de oprirea producției SUV-ului electric ID.4 în Statele Unite și de declinul accentuat al pieței chineze, una dintre cele mai importante pentru constructorul german.

Constructorul auto traversează o perioadă dificilă în China, unde producătorii locali câștigă teren cu modele electrice mai accesibile și dotate cu tehnologii avansate.

În primul semestru al anului, livrările Volkswagen pe piața chineză au înregistrat un declin semnificativ, ceea ce a redus contribuția regiunii la rezultatele financiare ale grupului.

În același timp, compania se confruntă și cu dificultăți în Statele Unite, unde tarifele comerciale și schimbările din piață au afectat livrările de vehicule.

În contextul actual, Volkswagen și-a modificat estimările pentru întregul an. Grupul se așteaptă acum ca veniturile să varieze între o scădere de 3% și stagnare, renunțând la prognoza anterioară, care indica o creștere de până la 3%.

În schimb, compania și-a menținut obiectivul privind marja operațională, estimată între 4% și 5,5%, chiar dacă în primul semestru aceasta s-a situat la 3,8%.

Directorul executiv al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat că industria auto se confruntă simultan cu numeroase provocări.

„Mediul rămâne extrem de dificil pentru industria auto: crize geopolitice, conflicte comerciale, cerințe de reglementare ridicate, piețe volatile și o concurență tot mai intensă”, a transmis acesta în comunicatul companiei.

Volkswagen continuă programul amplu de restructurare început în ultimele luni, în încercarea de a-și îmbunătăți competitivitatea și profitabilitatea.

Conducerea companiei analizează noi măsuri de reducere a costurilor, inclusiv disponibilizări suplimentare, după ce rezultatele financiare au rămas sub presiunea concurenței și a transformării accelerate a pieței auto. Totuși, constructorul mizează pe o revenire în Europa, unde comenzile pentru automobile complet electrice au crescut semnificativ în ultimele luni.